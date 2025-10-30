Презастрояване, изсечени дървета, нарушения. София спира строеж край река Драгалевска

Столичната община е спряла незаконно, по думите на главния архитект Богдана Панайотова, строителство в район "Лозенец". Става въпрос за изграждането на подземен паркинг и няколко жилищни сгради в близост до река Драгалевска.

Имотът попада в заливаемата тераса на реката, където не би трябвало да може да се строи. Въпреки това през август 2025 г. районният архитект на "Лозенец" Звезделина Владимирова разрешава изграждането на три жилищни сгради. Документът е поискан от фирмата "Каса ая", собственост на Веселина Ангелова.

Разрешението за строеж е издадено, без да е налично задължителното становище от Басейнова дирекция.

Позволеното строителство надхвърля максималните параметри, заложени в устройствения план, а районната администрация е допуснала изсичане на дървета извън обхвата на издаденото разрешение и не е упражнила навременен контрол, твърдят още от Столичната община.

Строежът се намира в имот, граничещ с бул. "Филип Кутев" и ул. "Борис Руменов", и е представлявал гора от дървета, която е била разположена от двете страни на некоригираното корито на р. Драгалевска. От другата страна на реката вече има сгради. Същото е и положението с имот на отсрещната страна на бул. "Филип Кутев", показват картите, разпространени от общината.

Строежите в коритата на реки влязоха във фокуса на властите след наводнението в курорта Елените, при което загинаха 4-ма души. Едва след бедствието властите "видяха", че реката, минаваща през курорта, на практика е застроена.

А главният архитект на София Богдана Панайотова в четвъртък се закани, че "няма да се строи върху речни корита, заливни тераси и зелени площи – колкото и скъпи да са терените и колкото и влиятелни да са инвеститорите".

Куп нарушения

"Спираме строителството на няколко жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска в район "Лозенец". Всички закони, наредби и правила, които е можело да бъдат нарушени при този обект, са нарушени – заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор", обяви с пост във фейсбук профила си главният архитект на София Богдана Панайотова.

Проверката на Направлението "Архитектура и градоустройство" (НАГ), което Панайотова ръководи, на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на район "Лозенец" (районът се управлява от Константин Павлов от ПП-ДБ) е установила "груби нарушения" при строежа, който вече е започнал.

Според Панайотова строителството в заливаемата тераса на реката е разрешено и е започнало без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект.

Липсват изследвания за заливната зона и безопасността на строителството.

Проектът е одобрен в противоречие с действащия подробен план и издадената виза за проектиране. Според документите на този имот е разрешено ниско застрояване - до 7 метра. Според проекта обаче сградите са с височина до 10 метра, а плътността на застрояване, която би трябвало да е 20% е надвишена многократно, тъй като под почти целия имот трябва да има подземен паркинг.

Главният архитект на район "Лозенец" е разрешил строителството, без да има задължителни съгласувания от Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите, както изискват Законът за водите и Законът за опазване на околната среда.

Всъщност становище от Басейновата дирекция идва 4 дни след влизането в сила на разрешението за строеж. "При издаване на становището не е съобразено основното при съгласуване с институцията – съобразяване на строителството със заливната площ на река Драгалевска, чието корито е некоригирано", коментира Богдана Панайотова.

Изсечени дървета

Разрешението за строеж е влязло в сила и след извършена служебна проверка от РДНСК София.

В имота са изсечени десетки дървета извън издаденото разрешение, а районната администрация не е упражнила контрол. Без да има правата за това, район „Лозенец" заверява експертна оценка, изготвена от ландшафтен архитект, за налични 10 бр. дървета на място, които са в лошо състояние, с предписание за премахването им. Главният архитект поставя под съмнение твърдението за лошото състояние на дърветата.

Нарушенията продължават с липса на съгласуване с "Пътна полиция" за строежа. Такова бил нужно, тъй като проектът включва подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м с два вход-изхода към него от ул. "Борис Руменов", като единият е на по-малко от 20 м от кръстовището.

"Строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката, без да са осигурени нужните отстояния и без проект за корекция на реката", казва Богдана Панайотова.

"Поредица от умишлени действия"

"Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания, до одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж, които нарушават устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност", коментира главният архитект.

Тя добавя, че е съставен констативен акт за спиране на строежа, забрана на достъпа до него и прекъсване на захранването с електричество и вода, а "обектът трябва да бъде предмет на прокурорска проверка".



Районната администрация на "Лозенец" е позволила надвишаване на параметрите на застрояване, позволени за имота край река Драгалевска.

Панайотова казва, че предстои протест до прокуратурата за незаконосъобразно издадено разрешение за строеж от главния архитект на район "Лозенец". Освен това тече пълна ревизия на всички строежи в близост до реки и дерета. Панайотова припомни намерението си да изземе от главните архитекти на райони правомощията им да разрешават строежи, ако проверките на НАГ покажат масово нарушаване на правилата. Щял да се въведе и по-строг контрол върху актовете.

Планира се и създаване на "работещ механизъм за координация с Басейнова дирекция, РИОСВ, ДНСК, "Геозащита" и общинските звена за превенция на подобни случаи".

"НАГ разполага с общо 10 експерта, в чиито отговорности е включен контролът върху незаконното строителство на територията на Столична община, като те имат и други отговорности – например въвеждане на сгради в експлоатация и съгласуване на инвестиционни проекти. Не е нужно да казвам, че това е крайно недостатъчно, за да се извършва качествен контрол, каквито са очакванията на всички софиянци", коментира главният архитект на София.