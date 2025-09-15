Президентът дава на органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ Сопот

Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) Сопот, съобщиха от прессекретариата на държавния глава впонеделник.

Заявлението идва след среща в президентската институция с бивши служители на държавното оръжейно предприятие, както и с журналиста Станислав Цанов.

От пресинформацията не става ясно за какви нарушения става въпрос, но миналата седмица в YouTube канала си Цанов излъчи разговор с маскиран служител на ВМЗ, който говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие. Пожелалият анонимност информатор разказва и за вредно въздействие на част от инсталациите в завода, както и за сексуални намеци от висшето ръководство към работнички и за политическа агитация по избори.

В резултат на предоставената информация и на Румен Радев информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи, посочват от прессекретариата.

Разкритията идват на фона на подготвяна милиардна съвместна инвестиция на българската държава с германския оръжеен мастодонт "Райнметал" за най-малко два нови завода у нас, единият от които тряБва да е съвместен именно със сопотското предприятие. По този повод у нас беше и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, с която се съгласува проектът и откъдето се чакат част от необходимите финансови средства.