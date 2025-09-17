Президентът: Къде и как живее Пеевски?

Президентът Румен Радев смята, че ДПС-Ново начало все повече овладява управлението и партиите са подменили вота на избирателите, създавайки настоящата управляваща коалиция.

"Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", каза Радев.

"Нямам никакво намерение да отговарям на такива несъстоятелни нападки, но от това което прочетох, претенциите към политически лидери и партии, че не знаят къде и как живеят хората. А вие знаете ли къде и как живее лидерът на тази партия? Къде и как пътува?", добави Радев, цитиран от БНР.

Президентът потвърди още, че няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

Съгласувателната процедура с правителството е приключила официално: "Вече съм отговорил писмено - писмено, с "не".