Президентът: Къде и как живее Пеевски?

"ДПС-Ново начало все повече овладява управлението"

Президентът Румен Радев смята, че ДПС-Ново начало все повече овладява управлението и партиите са подменили вота на избирателите, създавайки настоящата управляваща коалиция.
 
"Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", каза Радев.
 

По-рано Пеевски нападна Радев, като го обяви за “фалшив спасител, който търгува доверието им за личната си изгода“. 
 
"Нямам никакво намерение да отговарям на такива несъстоятелни нападки, но от това което прочетох, претенциите към политически лидери и партии, че не знаят къде и как живеят хората. А вие знаете ли къде и как живее лидерът на тази партия? Къде и как пътува?", добави Радев, цитиран от БНР.
 
Президентът потвърди още, че няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. 
 
Съгласувателната процедура с правителството е приключила официално: "Вече съм отговорил писмено - писмено, с "не".
 
По-рано Радев свърза Денев с Пеевски. 
 
Президентът отхвърли и обвинението на Борисов, че се опитва да провали инвестицията на германския мастодонт "Райнметал" у нас.
 
Той посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер)  в България и го убедих да инвестира тук". 
 
"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Нямам никакво намерение да развалям нищо", каза държавният глава.
 

  1. Bлaдo
    #12

    ... а бойко борисов искрено завижда на радев за дето може открито за се озъби на пеевски, а бОко не може и не смее... (те си знает защо)... ;-)))

  2. Велика България
    #11

    Трите прасета от Путиновата кочина.Кой е по, по, най.... кремълски боклук??

  3. [email protected]
    #10

    Над свободна България е надвиснала смъртна заплаха – проекцията на Путин у нас в лицето на Радев.

  4. Антон
    #9

    Въпросът "Защо още е жив?, ми се струва по-естетически издържан, от въпроса "Къде живее?", все пак...

  5. кр
    #8

    Къде може да живее една свиня освен в кочина :/ Свинята си е свиня и с пари,и без пари ,смърдяща торба с л айна и сигурно си плаща да го "обслужват" ако въоще е способен :/

  6. Коментарът е изтрит в 15:16 на 17 септември 2025 от автора.
    #7
  7. Коментарът е изтрит в 15:15 на 17 септември 2025 от автора.
    #6
  8. pepe
    #5

    Въпреки приказките си /за русия/, Радев не е подарявал на пУтлер "Руски поток", нито кученца разни /въобще не му се е "мазнил" толкова, колкото Борисов/... нито пък е фалирал КТБ, "Булгартабак", "Лафка" /даже правописа му е свински/...

  9. мунчо в затвора!
    #4

    Колажът впрочем е много сладък.Личи си ненавистта към Шиши, който е с гротескова визия, но реалността е точно такава.Тиквата и мунчо се опитват да са в комбина срещу него, до неотдавна Тиквата сътрудничеше с мунчо, кроят далавери срещу него, но Шиши им се хили и си следва дългосрочната стратегия.А тя е ясна - използвай Тиквата срещу мунчо, удряй и единия, и другия, овладявай цялата държава, а после прати Тиквата в Банкя при внуците, а мунчо - в бостана на село Славяново.

  10. Javor
    #3

    И двамата си правят PR...свинята пеефска има мнозинство в парламента, НО никога не предприема стъпки за импийчмън! Другаря радев има власт над шефа на НСО, НО никога не сваля охраната на пеефски...

