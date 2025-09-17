Президентът: Къде и как живее Пеевски?

Президентът Румен Радев смята, че ДПС-Ново начало все повече овладява управлението и партиите са подменили вота на избирателите, създавайки настоящата управляваща коалиция.
"Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", каза Радев.
"Нямам никакво намерение да отговарям на такива несъстоятелни нападки, но от това което прочетох, претенциите към политически лидери и партии, че не знаят къде и как живеят хората. А вие знаете ли къде и как живее лидерът на тази партия? Къде и как пътува?", добави Радев, цитиран от БНР.
Президентът потвърди още, че няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.
Съгласувателната процедура с правителството е приключила официално: "Вече съм отговорил писмено - писмено, с "не".
Той посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук".
"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Нямам никакво намерение да развалям нищо", каза държавният глава.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Въпреки приказките си /за русия/, Радев не е подарявал на пУтлер "Руски поток", нито кученца разни /въобще не му се е "мазнил" толкова, колкото Борисов/... нито пък е фалирал КТБ, "Булгартабак", "Лафка" /даже правописа му е свински/...
Колажът впрочем е много сладък.Личи си ненавистта към Шиши, който е с гротескова визия, но реалността е точно такава.Тиквата и мунчо се опитват да са в комбина срещу него, до неотдавна Тиквата сътрудничеше с мунчо, кроят далавери срещу него, но Шиши им се хили и си следва дългосрочната стратегия.А тя е ясна - използвай Тиквата срещу мунчо, удряй и единия, и другия, овладявай цялата държава, а после прати Тиквата в Банкя при внуците, а мунчо - в бостана на село Славяново.
... а бойко борисов искрено завижда на радев за дето може открито за се озъби на пеевски, а бОко не може и не смее... (те си знает защо)... ;-)))
Трите прасета от Путиновата кочина.Кой е по, по, най.... кремълски боклук??
Над свободна България е надвиснала смъртна заплаха – проекцията на Путин у нас в лицето на Радев.
Въпросът "Защо още е жив?, ми се струва по-естетически издържан, от въпроса "Къде живее?", все пак...
Къде може да живее една свиня освен в кочина :/ Свинята си е свиня и с пари,и без пари ,смърдяща торба с л айна и сигурно си плаща да го "обслужват" ако въоще е способен :/
Въпреки приказките си /за русия/, Радев не е подарявал на пУтлер "Руски поток", нито кученца разни /въобще не му се е "мазнил" толкова, колкото Борисов/... нито пък е фалирал КТБ, "Булгартабак", "Лафка" /даже правописа му е свински/...
Колажът впрочем е много сладък.Личи си ненавистта към Шиши, който е с гротескова визия, но реалността е точно такава.Тиквата и мунчо се опитват да са в комбина срещу него, до неотдавна Тиквата сътрудничеше с мунчо, кроят далавери срещу него, но Шиши им се хили и си следва дългосрочната стратегия.А тя е ясна - използвай Тиквата срещу мунчо, удряй и единия, и другия, овладявай цялата държава, а после прати Тиквата в Банкя при внуците, а мунчо - в бостана на село Славяново.
И двамата си правят PR...свинята пеефска има мнозинство в парламента, НО никога не предприема стъпки за импийчмън! Другаря радев има власт над шефа на НСО, НО никога не сваля охраната на пеефски...