Президентът наложи вето на поправките, които му отнеха влиянието в разузнаването и ДАТО

Очаквано президентът Румен Радев наложи вето и на промените в законите за разузнаването и за специалните разузнавателни средства, които му отнеха правото да назначава със свой указ шефа на службите.

Малко по-рано той върна за ново обсъждане и аналогичните промени в ДАНС

Шефовете на разузнаването, контраразузнаването и Държавна агенция "Техническо операции" (ДАТО) се назначават по предложение на правителството и с указ на държавния глава, но управляващите решиха да орежат от процедурата президента.

С промените, които Радев оспорва, шефовете на тези служби вече ще се назначават с решение на парламента и така президентът губи най-важния си лост за влияние в тях.