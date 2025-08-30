Президентът няма да назначи фаворита на Пеевски за шеф на ДАНС

Президентът Румен Радев даде заявка в събота, че няма да одобрение предложения от правителството кандидат за шеф на ДАНС, защото бил човек на Делян Пеевски.

"Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ", каза Радев, цитиран от БНТ.

"Нека ме чуят ясно - няма да стане" - допълни той, но не уточни кой е номинираният да оглави разузнавателната служба.

Радев допълни, че е съгласен с думите на премиера Росен Желязков, че предстои сезон на високо политическо напрежение.

"Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", каза президентът, който през тази година все по-често намеква за възможността да влезе в партийната политика.

Радев коментира още, че няма да допусне управляващите да оправдават собствените си пропуски с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Относно качествата и политическата безпристрастност на назначения на поста Мирослав Рашков той заяви, че това назначение е отговорност изцяло на правителството.

Той съобщи още, че всички посланически назначения са съгласувани и скоро ще издаде укази.

Преди два дни съпредседателят на "Демократична България", Ивайло Мирчев сигнализира, че партията на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" поема контрол над ДАНС.

"ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат", пише Мирчев във Facebook.

По думите му след уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с 400 служители, които да бъдат пенсионирани. Според депутата работата по основните направления в службата за сигурност е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски.

Преди седмица стана ясно, че тече подмяна и в териториалните звена на контраразузнаването, след като преди три месеца Деньо Денев временно оглави ДАНСна мястото на Пламен Тончев, изненадващо подал оставка по средата на мандата си и "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата.