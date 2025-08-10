Президентът поиска анализ за бъдещето на подводния ни флот

"Трябва да бъде направен сериозен и безпристрастен анализ за бъдещето на подводния флот, както и за възможностите за сътрудничество в тази област с други държави", заявил президентът Румен Радев на среща във Варна със Съюза на подводничарите в България в неделя. По думите му обаче трбява да бъде чута и военната експертиза по темата.

Държавният глава е във Варна по повод произвеждането в звание на курсанти от Веонн-морското училище и се е срещнал с подводничарите по тяхно искане.

От съюза са изразили притеснение за отпадането на проекта за подводници, чието придобиване беше включено в програмата за инвестиции в отбраната, предложена от служебното правителство на Гълъб Донев.

Участниците в срещата са се обединиха около мнението, че способностите на подводните кораби, свързани с възможностите за охрана на черноморското пространство и крайбрежие, разузнавателна дейност, противодействие на асиметрични заплахи, не могат да бъдат заменени напълно и пълноценно от друг вид военна техника, съобщиха от пресцентъра на Президентството

Във Варна държавният глава, придружаван от съпругата си Десислава Радева, посети Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“. Президентът отдаде почит пред паметника на патрона на училището Никола Вапцаров. От ВВМУ направиха демонстрация на надводни, подводни и летателни безпилотни апарати, допълниха от „Дондуков“ 2.