Президентът поиска анализ за бъдещето на подводния ни флот

"Трябва да бъде направен сериозен и безпристрастен анализ за бъдещето на подводния флот, както и за възможностите за сътрудничество в тази област с други държави", заявил президентът Румен Радев на среща във Варна със Съюза на подводничарите в България в неделя. По думите му обаче трбява да бъде чута и военната експертиза по темата.
Държавният глава е във Варна по повод произвеждането в звание на курсанти от Веонн-морското училище и се е срещнал с подводничарите по тяхно искане.
От съюза са изразили притеснение за отпадането на проекта за подводници, чието придобиване беше включено в програмата за инвестиции в отбраната, предложена от служебното правителство на Гълъб Донев.
Участниците в срещата са се обединиха около мнението, че способностите на подводните кораби, свързани с възможностите за охрана на черноморското пространство и крайбрежие, разузнавателна дейност, противодействие на асиметрични заплахи, не могат да бъдат заменени напълно и пълноценно от друг вид военна техника, съобщиха от пресцентъра на Президентството
Във Варна държавният глава, придружаван от съпругата си Десислава Радева, посети Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“. Президентът отдаде почит пред паметника на патрона на училището Никола Вапцаров. От ВВМУ направиха демонстрация на надводни, подводни и летателни безпилотни апарати, допълниха от „Дондуков“ 2.
Аз доколкото знам имахме подводници и ни ги нарязяхя фесовете :/
Кой самолетоносач, бе Луднев? "Кузнецов" ли?! За мъртвите или добро или нищо.....
Може да обсъждаме и самолетоносачите. Но все пак БМФ освен адмиралите висшите офицери, духовия оркестър на военноморските сили могат да строят и един шпалир за посрещането на президента.
Разумеется, че с Путлерстан ще си обменят лигите и другите секрети....А и там подводният флот надмина водния по брой , след ударите на украинските водни дронове "Магура ". Каквото остана " незанищено" го прибраха набързо в блатната сатрапи. Ама Рундьо си плямпа каквото му напише Мутрафонката....
Хо-хо. СрешнАл ся шофьорът на "миг"-чета Рун.дьо со пенсьонерскийо Клуб на ПУТводничарете в ЕС "Задунайкистань". И решиле вместе да сделат "безпристрастен" аналЛИЗЬ за развитието бля-бля-бля, че и "со сотрудьничество с други держави". Може би с ... Путлеристань, а? Гиди, дръти ВАПЦАрофски кейджибисти! Кой ше ва пита вазе веке за такива натовски секретни планове, инвестиции и милитар-развития? Чи да земете веднага да ги ИЗПОРТИТЕ на Мацква?! Беж по опиканите дюшеци, вилите и мазетата, гиди РУБЛАДЖИИ пожизньени. Демократична ГРАЖДАНСКА евроатлантска България ше си укрепи ВМФ-то и без вашта путмолна "еспертиза"!!!!!
Русофилистикът ни натресе шарлатаните! :(
докато военноморскити носи името на руския агентин и терорист вапцаров, българия няма да се оправи!
Събрал е определено голям отбор да мъдруват глупости
Защо не гол до кръста да се бухне в морето и да покаже какво е " вампор" и " "гемиджийската "?! А Барба Ганьос да му завижда на " перките " и ботоксовите цоцки.....