Президентът ще назначи главен секретар на МВР и посланици. ДАНС остава горещият картоф

Президентът Румен Радев ще подпише указ за назначаването на нов главен секретар на МВР тази седмица. Той обаче не каза дали Мирослав Рашков, който в момента изпълнява функциите, ще стане титуляр на поста.
В понеделник Радев потвърди, че с правителството са съгласували и назначаването на някои посланици, но все още не е получил предложения от кабинета за ключови столици.
Сега президентът каза, че правителството на Росен Желязков е "мълчало в продължение на два месеца за предложението му за назначаване на началник на Националната служба за охрана“ и добави, че не приема внушенията, че саботира кабинета
"Категорично не приемам внушенията на управляващите, че "саботирам“ работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия? Днес те са в Германия за тази инвестиция, която осигурих като подарък на управляващите и ще продължа да работя за привличането на стратегически инвеститори в България, независимо кое е правителството",
посочи Радев.
Шефовете на службите се назначават по предложения на правителството и с указ на президента. Подобна е процедурата и за главния секретар на МВР, както и за посланиците.
"Посланиците са съгласувани миналата седмица, най-сетне пакетно - така, както трябва да бъде. Но и с компромис от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици - като Вашингтон, да речем. И аз искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма. Тя вече клони към такава. Главният секретар на МВР е наистина важен, защото МВР е много сериозна институция с важни отговорни задачи. Така че - както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР. Тази седмица. Името ще разберете с моя указ. Съвсем скоро", каза Радев.
Процедурата явно се отпуши, но засега няма информация дали може да се очаква и назначаването на титуляр в ДАНС. Ситуацията в контраразузнаването е най-чувствителна.
След като правителството се съобрази с искането на Радев за НСО, се очаква движение и по линия на ДАНС.
В понеделник Радев показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов в Германия, където бе обявена общата инвестиция с "Райнметал".
Тази седмица за Германия заминава и държавният глава.
И кое и е лошото. Или си от тия дето освен за Радев са гласували и за психично болния Волен Сидеров.
Цецка Цачева щеше да е по-добрият президент от вашия шарлатански русофилистик! ;)
Друго си е Цецка Цачева, викаш? ;)
Абе кои гласуваха за тоя русофилистик? Май бяха ПП-ТАТА на Простий Киро и ДеБ-илите! ;)