Президентът ще назначи главен секретар на МВР и посланици. ДАНС остава горещият картоф

Румен Радев говори пред журналисти, сн. Прессекретариат на държавния глава
Президентът Румен Радев ще подпише указ за назначаването на нов главен секретар на МВР тази седмица. Той обаче не каза дали Мирослав Рашков, който в момента изпълнява функциите, ще стане титуляр на поста.
 
В понеделник Радев потвърди, че с правителството са съгласували и назначаването на някои посланици, но все още не е получил предложения от кабинета за ключови столици.
 
От месеци назначенията, които изискват съгласуване, са блокирани заради напрежението между Радев и управляващите. Миналата седмица обаче правителството се съгласи началникът на НСО Емил Тонев да бъде преназначен за нов мандат, както искаше Радев.
 
Сега президентът каза, че правителството на Росен Желязков е "мълчало в продължение на два месеца за предложението му за назначаване на началник на Националната служба за охрана“ и добави, че не приема внушенията, че саботира кабинета
 
"Категорично не приемам внушенията на управляващите, че "саботирам“ работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия? Днес те са в Германия за тази инвестиция, която осигурих като подарък на управляващите и ще продължа да работя за привличането на стратегически инвеститори в България, независимо кое е правителството", посочи Радев. 
 
Шефовете на службите се назначават по предложения на правителството и с указ на президента. Подобна е процедурата и за главния секретар на МВР, както и за посланиците.
 

"Посланиците са съгласувани миналата седмица, най-сетне пакетно - така, както трябва да бъде. Но и с компромис от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици - като Вашингтон, да речем. И аз искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма. Тя вече клони към такава. Главният секретар на МВР е наистина важен, защото МВР е много сериозна институция с важни отговорни задачи. Така че - както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР. Тази седмица. Името ще разберете с моя указ. Съвсем скоро", каза Радев.
 
Процедурата явно се отпуши, но засега няма информация дали може да се очаква и назначаването на титуляр в ДАНС. Ситуацията в контраразузнаването е най-чувствителна.
 
 
В началото на юни зам.-председателят на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев очаквано бе назначен за временно изпълняващ функциите председател на агенцията.
 

След като правителството се съобрази с искането на Радев за НСО, се очаква движение и по линия на ДАНС.
 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че очаква тази седмица да има яснота.
 
В понеделник Радев показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов в Германия, където бе обявена общата инвестиция с "Райнметал". 
 
Тази седмица за Германия заминава и държавният глава.

