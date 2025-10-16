Президентска солидарност. Румен Радев ще ходи на работа с личната си кола, призова останалите да правят същото

Президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си, в които служителите на администрацията му ще ползват собствен транспорт при изпълняване на задълженията си като част от президентството.

Това ще става от 20 октомври, заявява Радев в писмо до началника на НСО.

"Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента."



Миналия месец ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха поисканите от ДПС-Ново законови промени, които предвиждат Националната служба за охрана (НСО) да не осигурява транспорт за администрацията на държавния глава.

Румен Радев не наложи вето на този закон.

За разлика от други институции обаче, президентската не разполага със свой автопарк от служебни автомобили, за да обезпечи пътуванията на администрацията си. Няма и свободен бюджет, за да купи автомобили. Законодателите не се погрижиха да уредят този въпрос.



"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици", пише още Радев до НСО и допълва, че и като президент "няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията".

"Може да е популизъм, но това е справедливо решение", коментира държавният глава пред журналисти.

"Защото аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка", коментира той, очевидно визирайки Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора в сини пагони. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат работа с лични автомобили, аз ще съм солидарен с тях", допълни той.

Президентът отбеляза, че по закон няма право да се откаже от охраната на НСО.

Той призова управляващите да стигнат докрай и те да слязат от служебните лимузини и да ходят на работа с личните си коли.

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта", каза Румен Радев. Според него управляващите "трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепостни".

Относно твърденията, че прави своя партия Румен Радев отговори така: "Моят т.нар. политически проект са българските граждани и ще продължа с всички сили да защитавам техните интереси".