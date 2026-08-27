Президентските избори ще струват около 117 млн. евро

Предстоящите през октомври президентски избори ще струват 116 928 000 евро. Поне това предвижда одобрената от правителството план-сметката за вота.

С тези пари ще се осигури изпълнението на дейностите, свързани с подготовка и отпечатването на изборите.

Става дума за избирателните списъци, както и за материално-техническото осигуряване на изборния процес, което включва осигуряване на зали за изчислителни пунктове и за приемане на протоколи, логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на тази на Министерския съвет. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии също са част от сметката. В нея влизат още: осигуряване на гласуването в чужбина, обезпечаване на охранителните мероприятия от МВР, провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, осигуряване на дейности по видеонаблюдението и заснемането на изборния процес; както и организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Министерският съвет посочва, че има готовност да осигури допълнително необходими

средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия (ЦИК) на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, създаване на звено за управление на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Според Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по късно от 30 дни преди изборния ден.

Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.