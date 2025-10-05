Причините за бедствието: От презастрояване към трагедия

След унищожителните наводнения по Черноморието - дали само природата и екстремните валежи станаха причина за жертвите и разрушенията? Учени от Университетския център за геопространствени изследвания показаха как се е променила ситуацията със застрояването, което от своя страна е променило цялата ситуация с оттичането на водите, разказа в свой тв репортаж журналистът Мария Чернева от БНТ.
Някъде средата на 80-те години, всъщност "Елените" беше на склона. Тези къщички бяха отгоре на склона, долу нямаше застрояване, което означава, че някой е мислил, че е възможно да се случи подобно бедствие", обясни доц. д-р Стелиян Димитров.
Постройките (сега -б.а.) са тук, вътре, в дерето. Това е амфитеатър, който е направен на възможно най-неподходящото място, защото наводнение се случва тогава, когато имаш някаква преграда, която спира водата за известно време и след това се отприщва", добави Димитров.
Той уточнява, че постройките в дъното на улея всъщност са ново строителство от все още незавършения период на презастрояването на нашето Черноморие.
Районът на Царево е познат да учените от предишните наводнения. След последното, са изследвали терена подробно. Там причините отдавна са изяснени.
Въз основа на събраните данни, учените правят симулация на приливната вълна и така стигат до причините и щетите.
"Основната причина тук беше този мост. Който и сега, само че е направен по-здраво, самият мост е оцелял, но той е бил доста бързо затлачен и водата е минала вече от горната страна и се е разляла, което е съвсем естествен процес".
БНТ: Този мост, казвате, още е там. Би ли могъл все още да бъде същата причина при следващо наводнение?
- Разбира се, че това винаги ще бъде причина за разливане в тази зона.
Но въпреки решението да се изследват всички подобни водосбори на пътя на населени места, нищо подобно не се е случило, добавя Стелиян Димитров.
А според учения, може да се предвидят някои мерки, които да намалят щетите. Един от вариантите, който е предотвратил още по-голямо бедствие, излиза от анализа на наводнението при Каравелово.
"Това, което виждате тук, е селският стадион след наводнението, той се намира непосредствено преди Каравелово. На този селски стадион са отложени 4893 кубически метра изкоренени дървета. Каква е била неговата роля? Ами спрял е всички тези дървета да влязат вътре в населеното място. И по този начин там няма нито една жертва. Да, има наводнени къщи, има доста материал, който е внесен, но тези дървета са практически бомби. С голяма скорост те ще разрушат къщите. И ще отнемат човешки живот".
Наводнението преди две години в Царево също щеше да е по-страшно, ако не беше един изпразнен заради ремонт язовир. Той е намалил приливната вълна и това е спасило всички надолу от по-голяма трагедия. А въпросът сега пред учените е - колко време ще мине, за да се поучим от бедствията? Които определено ще зачестяват.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
не са криви собствениците на апартаментите... Те (много от тях - русняци, ама и те...) са добронамерени купувачи... Трябва да се обявяват (и да бъдат съдени, ама де тук такива чудеса...) висшите гagoве по веригата: кой извади тия терени от местности, в които НЕ се строи, кой съдия благослови тия процедури в съда, кой общинар раздаде разрешителните за строеж, кои са тия строители, които са построили блокове (всъщност пишман-стени по пътя на пороите) в дерето (реката)... - всичките!!!! ги има по съответните документи... ... А наводнените злощастни обитатели просто завчера изтеглиха късата клечка...
1) Боян Дуранкев пусна у фейса мн. хубава снимка с 20 години разлика и презастрояването на втората. Копирана от Афера. 2)Къде е било министерството на екологията на Манол Генов и подопечният му НИМХ? Които редовно издават жълт, оранжев, червен код за валежи, вятър и т.н. Защо НИМХ не са издали червен код за валежи дори само час преди събитието? Което можеше да предотврати човешките жертви.
Ся ! Аз нещо не разбрах- има ли последно ряка в Елена или няма? Скача ли пъстървата там или не? Като Нил ли е, или като Амазонка? Има ли пирани там ?
Обаче в държавата никой от управляващите не се съобразява със специалистите.