Причините за бедствието: От презастрояване към трагедия

След унищожителните наводнения по Черноморието - дали само природата и екстремните валежи станаха причина за жертвите и разрушенията? Учени от Университетския център за геопространствени изследвания показаха как се е променила ситуацията със застрояването, което от своя страна е променило цялата ситуация с оттичането на водите, разказа в свой тв репортаж журналистът Мария Чернева от БНТ.

Някъде средата на 80-те години, всъщност "Елените" беше на склона. Тези къщички бяха отгоре на склона, долу нямаше застрояване, което означава, че някой е мислил, че е възможно да се случи подобно бедствие", обясни доц. д-р Стелиян Димитров.

Постройките (сега -б.а.) са тук, вътре, в дерето. Това е амфитеатър, който е направен на възможно най-неподходящото място, защото наводнение се случва тогава, когато имаш някаква преграда, която спира водата за известно време и след това се отприщва", добави Димитров.

Той уточнява, че постройките в дъното на улея всъщност са ново строителство от все още незавършения период на презастрояването на нашето Черноморие.

Районът на Царево е познат да учените от предишните наводнения. След последното, са изследвали терена подробно. Там причините отдавна са изяснени.

Въз основа на събраните данни, учените правят симулация на приливната вълна и така стигат до причините и щетите.

"Основната причина тук беше този мост. Който и сега, само че е направен по-здраво, самият мост е оцелял, но той е бил доста бързо затлачен и водата е минала вече от горната страна и се е разляла, което е съвсем естествен процес".

БНТ: Този мост, казвате, още е там. Би ли могъл все още да бъде същата причина при следващо наводнение?

- Разбира се, че това винаги ще бъде причина за разливане в тази зона.

Но въпреки решението да се изследват всички подобни водосбори на пътя на населени места, нищо подобно не се е случило, добавя Стелиян Димитров.

А според учения, може да се предвидят някои мерки, които да намалят щетите. Един от вариантите, който е предотвратил още по-голямо бедствие, излиза от анализа на наводнението при Каравелово.

"Това, което виждате тук, е селският стадион след наводнението, той се намира непосредствено преди Каравелово. На този селски стадион са отложени 4893 кубически метра изкоренени дървета. Каква е била неговата роля? Ами спрял е всички тези дървета да влязат вътре в населеното място. И по този начин там няма нито една жертва. Да, има наводнени къщи, има доста материал, който е внесен, но тези дървета са практически бомби. С голяма скорост те ще разрушат къщите. И ще отнемат човешки живот".

Наводнението преди две години в Царево също щеше да е по-страшно, ако не беше един изпразнен заради ремонт язовир. Той е намалил приливната вълна и това е спасило всички надолу от по-голяма трагедия. А въпросът сега пред учените е - колко време ще мине, за да се поучим от бедствията? Които определено ще зачестяват.