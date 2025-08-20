Приемането на парк "Врана" от държавата вече е в ход

Фактическото приемане на управлението на парк "Врана" от областната администрация на София вече е в ход, съобщи областният управител Стефан Арсов във Facebook.

"С радост Ви съобщавам, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана“.

След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи", написа той.

Пред БТА Арсов е обяснил, че общината е представила необходимите документи, които според областаната управа са липсвали и са бавили процеса по прехвърляне на парка.

По думите му документите са позволили да започването на съвместна проверка на място и оформяне на окончателната документация по прехвърляне.

"Колегите вече бяха на терен, за да установят дали предоставените документи съответстват на фактическото състояние на парка. Процедурата по оформяне на окончателната документация е в ход", заяви Арсов, цитиран от БТА.

Столична община и областната администрация направиха няколко неуспешни опита да си прехвърлят временно затворения бивш царски парк. Основната причина беше позицията на областаната управа, че местната власт не е изпратила всички необходими документи.

От близо два месеца паркът е затворен за посетители, след като Столичната община се оттегли от управлението му заради неразбирателство с областната администрация на столицата.

В началото на юли кметът на София Васил Терзиев постави ултиматум на областната управа или да даде парка за стопанисване на общината, или да си го вземе. Според съдебно решение от 2023 г. държавата собстеника на имота, но през последните две години нито е влязла във владение на имота, нито е взела решение за стопанисването му.

Заради висящото положение са полагани минимални усилия за поддръжката на парка, а на територията му има много изсъхнали или болни дървета.

Столичната община реши да се изттегли и затвори парка за посетители, след като не получи отговор от областната администрация до 10 юли.

В края на юли правителството обяви отпускането близо 1.4 млн. лв. за стопанисването на парка на областната администрация, която обеща да влезе във владение на имота.

Паркът обаче ще остане затворен за посетители поне до началото на есента, за да бъде обезопасен.

"Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка", обясни областният управител пред БТА.

Той се надява паркът да работи през есенния сезон, но поясни, че това зависи от провеждането на обществените поръчки за почистването му. Арсов допълни, че обмисля по-богата културна програма на територията на парка през следващата година.