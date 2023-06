Пригожин спря настъплението към Москва

Ръководителят на частната армия "Вагнер" Евгений Пригожин е приел предложението на беларуския президент Александър Лукашенко за спиране на настъплението към Москва, съобщиха от офиса на беларуския президент Александър Лукашенко.

"Разработен е изгоден и приемлив вариант за oвладяване на ситуацията с гаранции за сигурността на бойците от ЧВК "Вагнер". Пригожин е приел предложението на Лукашенко за спиране на движението на ЧВК "Вагнер" и стъпките за деескалация", съобщиха от беларуското президентство.

Минути по-късно Пригожин потвърди, че спира настъплението. Няма информация какво точно е постигнатата договорка, а въпросите за реалната цел на Пригожин са все повече.

Той каза, че конвоите на "Вагнер" ще се върнат в базите поради “опасност от проливане на кръв“.

"Те щяха да разрушат "Вагнер". Излязохме на 23 юни на "Марш за правосъдие". За един ден изминахме близо 200 км до Москва. През това време не проляхме нито една капка кръв на нашите бойци. Сега настъпи моментът, в който може да се пролее кръв. Ето защо, разбирайки отговорността за проливането на руска кръв на една от страните, ние обръщаме конвоите си и се връщаме в полевите лагери по план", каза Пригожин.

Разговорите на Лукашенко и Пригожин са продължили през целия ден, а малко преди съобщението на Минск Пригожин каза, че няма за цел да свали руския президент Владимир Путин.

В нощта срещу събота Пригожин обяви въоръжен бунт срещу руския генерален щаб, взе властта в един от най-големите градове в Южна Русия Ростов на Дон и за по-малко от 24 часа силите му стигнаха на около 400 км. от столицата Москва.

Неговите наемни бойци, значителна част от които са престъпници, помилвани от президента Владимир Путин за участие във войната срещу Украйна, взеха контрола върху военни обекти в град Воронеж, намиращ се на около 500 километра от руската столица Москва, потвърдиха пред Би Би Си източници от руските служби за сигурност.

Силите на "Вагнер" стигнаха на по-малко от 400 км. от Москва преди Пригожин да обяви, че спира настъплението.

Губернаторът на руската Липецка област обяви, че ЧВК "Вагнер“ е навлязла в областта, предаде Асошиейтед прес.

Липецка област е на около 360 километра южно от Москва.

В конвоя има около 5000 души, водени от старши командира в ЧВК "Вагнер“ Дмитрий Уткин, съобщи източник, близък до ръководството на контролираната от Русия част на украинската Донецка област, предаде Ройтерс.

Според същия източник, ръководителят на “Вагнер“ Евгений Пригожин има на разположение общо по-малко от 25 000 души, а около 5000 от тях са били в южния град Ростов на Дон.

Източникът каза, че планът на ЧВК "Вагнер“ за Москва е да заеме позиции в гъсто застроен район, но малко след това Пригожин обяви край на настъплението.

Видеозаписи показват обърнати в канавките камиони, които вероятно ще се използват за барикади срещу настъпващите колони от наемници на "Вагнер".

По същата причина са прекъснати и пътища, като се копаят ровове, чиято цел също е да бъде спряно напредването на войниците на Евгений Пригожин към руската столица Москва.

Военните обекти във Воронеж са взети под контрола на ЧВК "Вагнер“. Армията минава на страната на народа, написа телеграм канал, близък до ЧВК "Вагнер".

Малко по-късно излезе информация, че руски военни хеликоптери са открили въздушна атака срещу военен конвой на "Вагнер“. Това се е случило на магистрала М4 край Воронеж, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свидетел.

