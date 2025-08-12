Приказно ателие "Прегърни ме"

През лятото на 2005 година отворихме врати за изоставените ни деца.
Тогава влязоха и надеждата, и любовта.
Оттогава всяка година прага на ателие "Прегърни ме" прекрачват поне 30-тина деца, лишени от родителска грижа, за да потънат в необятния и вълшебен свят на изкуството. Всяка година в приказните, творчески ателиета на "Прегърни ме" среща си дават малките и големи писатели и художници, журналисти и поети, но най-важното – приятели!
Заедно играем на водещи и репортери, рисуваме, вдъхновени от големите майстори на четката, четем и пишем първите си стихотворения, обикаляме копривщенските калдъръмени улички в търсене на най-красивото каменно сърце, строим пясъчни замъци на морето, пускаме писма в бутилка, измисляме причудливи приказки за дракона Фрейша и четирите яйца, потънали в Червено море, за русалката с очи като априлска трева.
"В ателие "Прегърни ме" добрината между хората е безшумна и непретенциозна. Тя минава през рисунки, пътувания, съчинявания на приказки… И пристига в едно по-щедро и защитено бъдеще", казва за организацията Марин Бодаков.
"Всичко, свързано с деца е от страната на чудото. Ако някъде има невидима йерархия на доброто, което можеш да направиш – това да утешиш дете, да го прегърнеш и обичаш - стои най-високо. Обичам и се възхищавам на това, което правят хората в ателие "Прегърни ме" за децата. То не е само за децата, за всички ни е, защото няма щастливо общество там, където има и едно нещастно дете. Прегръщам ви", обръща се към сдружението Георги Господинов.
Проект "Приказно ателие" се изпълнява с финансовата подкрепа и по програма Dream Up на BNP Paribas Foundation в партньорство с фондация BCause.
