Примирието в Газа влезе в сила (Галерия)

Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Ройтерс.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Американските въоръжени сили потвърдиха, че израелската армия е изпълнила първия етап от изтеглянето на силите си от ивицата Газа съгласно новоприетото примирие между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", предаде Франс прес.

"Общото командване на американските въоръжени сили потвърди, че израелските въоръжени сили са приключили оттеглянето си до "жълтата линия" в Газа в 12:00 ч. местно (и българско) време", написа в социалната платформа "Екс" пратеникът на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф.

"Срокът от 72 часа за освобождаване на израелските заложници в ивицата Газа вече тече", добави той.

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на ивицата, че след като израелската армия обяви, че примирието е влязло в сила.

Правителството на Израел ратифицира миналата нощ примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това.

Това стана около 24 часа след като Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс".

По-късно днес Нетаняху изрази надежда, че Израел ще може да започне да празнува от понеделник вечер със завръщането на всички заложници, които все още са в ивицата Газа.

"Преди две години (на 7 октомври 2023 г.) празникът Симхат Тора стана ден на национален траур. Тази година, с Божията помощ, Симхат Тора ще стане ден на национална радост, ден, в който ще се завърнат нашите братя и сестри заложници", каза Нетаняху в телевизионно обръщение към израелците.

Тази година Симхат Тора започва в понеделник вечерта.