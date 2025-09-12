Принц Хари пристигна на посещение в Украйна

Британският принц Хари е на посещение в Украйна и се срещна с жертви на руската война в рехабилитационен в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" (Superhumans) в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс" (Invictus Games Foundation), сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.
По време на визитата си принц Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова, предаде БТА.
Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
А ти няма ли да подкрепиш борбата ... Слава уркраине тва онова ... Или и ти като Глиги - ще идеш да се изп..рдиш 2 пъти на форнта , ще направиш 2 селфита, ще удариш 2 ч... и ще се прибереш при майка си. Да мааш филии с пастет пред компютъра :))))
Ти няма ли да ходиш?
Ах, либерално ми е. Всеки несретник и н..кадърник ходи в Оркр..йна на селфи. Едните нек..дърници ходят при другите нек..дърници.