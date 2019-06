Принц Уилям: Ще подкрепя децата си, ако са хомосексуални

Принц Уилям заяви, че ще подкрепи трите си деца, ако в бъдеще някое се идентифицира като лесбийка, гей, бисексуален или трансджендър (ЛГБТ). По време на посещение в благотворителната организация Albert Kennedy Trust (AKT), подпомагаща бездомни млади хора с хомосексуална ориентация, той каза, че за него ще е напълно нормално, ако принц Джордж, принцеса Шарлот или принц Луи, които сега са съответно на пет, четири и една години, впоследствие се самоопределят като ЛГБТ.

Той също така сподели своите страхове от враждебни реакции, признавайки, че ще се чувства нервен от евентуална "омраза" или "преследване", с които те могат да се сблъскат поради позицията си в кралското семейство.

"Аз напълно бих подкрепил всяко решение, което те вземат", каза принц Уилям. "Притеснява ме пред колко много бариери, преследване и ненавист може да се изправят те. Но от всички нас зависи да се опитаме, да коригираме и да направим така, че това да остане в миналото", заяви принц Уилям.

Той се срещна с млади хора, които страдат от ментални проблеми или риск да остават бездомни в резултат на своята сексуалност. Подчерта колко е важно семействата да подкрепят децата си, каквато и да е тяхната сексуалност.

Принц Уилям освен това коментира, че е потресен от последната хомофобска атака в лондонски автобус и колко е бил шокиран, че "подобни неща все още се случват".

Той призна, че това не е първият път, когато му задават хипотетичен въпрос за неговите деца.

Братовчедът на кралица Елизабет II - лорд Айвар Маунтбатън и неговият партньор Джеймс Койл сключиха брак миналата година и станаха първата еднополова двойка в кралското семейство.

Принц Уилям сподели още, че родители често го питат какви са му вижданията по тази тема и че той и съпругата му Кейт говорят много с децата си, за да са сигурни, че те са "подготвени".

Директорът на AKT Тим Сигсуърт каза, че коментарите на принц Уилям отправят послание, че "ние се нуждаем от подкрепа и трябва да овластим" хората с хомосексуална ориентация. Според него думите на принц Уилям могат да променят нагласите.

"Аз лично бях отхвърлен от майка ми и идеята, че бъдещият монарх казва, че те ще подкрепят своите деца, ако те се определят като ЛГБТ, е наистина послание към цялото общество, послание, че ние трябва да подкрепяме" тези хора, коментира Сигсурът.

Много хора поздравиха херцога на Кеймбридж за коментарите му.

It was fantastic to hear that he would be fully supportive of his children if they came out as LGBTQ+, because at akt we know that 77% of young homeless LGBTQ+ people say familial rejection, ejection and abuse is the cause of their homelessness. pic.twitter.com/lc8QrBGrwb