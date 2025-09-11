"Принцът на мрака": Британският премиер уволни посланика в САЩ заради връзки с Епстийн малко преди визита на Тръмп

Премиерът на Великобритания Кир Стармър уволни посланика на страната във Вашингтон Питър Манделсън след нови разкрития за приятелството на дипломата с починалия Джефри Епстийн.

Конкретната причина са имейли, които той е писал на Епстийн.

Наричан “Принцът на мрака“ по време на кариерата си като медиен пиар, Манделсън беше принуден да подаде оставка два пъти от лейбъристкото правителство на Тони Блеър в края на 90-те и началото на 2000-те години заради обвинения в неправомерно поведение.

“Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от тези, които бяха известни по време на назначаването му“, се посочва в изявлението на кабинета.

Джеймс Роскоу, заместник-ръководителят на мисията в британското посолство във Вашингтон, е назначен за временен посланик в САЩ.

Уволнението дойде, след като The Sun и Bloomberg съобщиха, че Манделсън е изпратил “подкрепящи съобщения“ на Епстийн, докато финансистът е бил разследван в САЩ за сексуални престъпления през 2008 г.

В имейлите членът на Лейбъристката партия казал на Епстийн, че “го следи отблизо и е на разположение, ако имаш нужда“. Манделсън го приканил още да “помни изкуството на войната“, когато се занимава с прокурорите.

Лош момент

Напускането на Манделсън идва в неудобен момент за премиера, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Обединеното кралство следващата седмица.

Манделсън беше смятан за човек, който се справя добре с променливите капризи на Тръмп, особено след като помогна за сключването на търговската сделка между САЩ и Обединеното кралство, отбелязва БиБиСи.

Освен това Тръмп също има неудобни връзки с Епщайн, така че решението на Стармър да уволни Манделсън заради приятелството му с осъдения трафикант на сексуални услуги може да бъде възприето като пренебрежение от президента на САЩ.

Кой е Манделсън?

Питър Манделсън е в британската политика от четири десетилетия.

71-годишният Манделсън, роден в Мидълсекс, е имал ключово участие в проекта "Нови лейбъристи“, в резултат на който Тони Блеър печели изборите през 1997 г. с огромна преднина.

Той е бил ръководител на кампанията на партията, преди да стане депутат през 1992 г., и дори е играл секретна роля (използвайки кодовото име "Боби"), за да помогне на Блеър да спечели победата.

Манделсън е бил министър в различни ведомства в правителството до 2010 г., когато лейбъристите губят властта. През това време е бил принуден да подаде оставка от министерските си постове два пъти.

Първо през 1998 г., като министър на търговията и промишлеността. Причината е разкритие, че е взел назаем значителна сума от колега министър, за да си купи къща.

След това отново през 2001 г., като министър на Северна Ирландия, след спор относно заявление за паспорт от индийски милиардер.