Принцеса Катрин с първа обществена проява, откакто се лекува от рак

Кейт Мидълтън, съпругата на британския престолонаследник принц Уилям, пристигна в Бъкингамския дворец за първата си обществена проява, откакто преди пет месеца операция показа, че е болна от рак, съобщиха световнrте агенции.

Принцеса Катрин пристигна с каляска с трите си деца, за да гледат церемонията "Посрещане на знамената" – ежегоден военен парад в центъра на Лондон за официалния рожден ден на британския монарх.

Принцесата на Уелс се подлага на превантивна химиотерапия. Лечението продължава, но тя се чувства по-добре и вече може да се появи публично – за първи път от декември миналата година.

В лично писмено послание вчера тя каза, че има добър напредък, но още "не е излязла от мрака".

