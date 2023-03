Принцесата на Уелс се включи в учение на Ирландската гвардия, чийто полковник е

Катрин, принцесата на Уелс, се включи в деня на жената в учение на Ирландската гвардия, чийто почетен полковник стана след смъртта на кралица Елизабет ІІ, поемайки поста съпруга си Уилям, който бе направен от новия крал Чарлз ІІІ полковник на Уелската гвардия в отговор на новата му титла като принц на Уелс.

41-годишната принцеса се присъедини в снежната утрин към обучение за оказване на първа медицинска помощ и обезвреждане на мини. Това стана в Солсбъри.

Сн. GettyImages

Облечена в камуфлажна униформа Кейт обиколи батальона и дори се включи в правенето на превръзка на крака на "ранен" войник. Докато поставяше турникет за спиране на кървенето върху прасеца му, тя се извини и каза, че "за първи път правя това".

"Бях толкова нервна – преподавам медицина на принцесата на Уелс – за мен беше чест", каза ефрейтор Джоди Нюел, на 25 години, която отговаряше за обучението на Кейт. Тя описа ситуацията като сюрреалистична, пише "Телеграф".

Сн. GettyImages

"Ние просто ѝ показвахме какво правим ние, медиците в армията – тя всъщност беше много добра, наистина нетърпелива да участва", допълва Нюел.

Според нея е "невероятно" Кейт да посети тренировъчната зона, особено на Международния ден на жената. "Много е хубаво да имаме жена като наш полковник", добави ефрейторът.

Принцесата устоя на мразовитото време, за да научи и как се обезвреждат противопехотни мини, участва и в оглед на оръжейните системи, използвани от ирландската гвардия.

A snowy morning with the @irish_guards on Salisbury Plain!



The work of the Irish Guards is as wide-ranging as it is exemplary, from training park rangers on counter-poaching in East Africa to de-mining training for Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/AHcnmwAIjt