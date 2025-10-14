Природни науки по математика: Какви задачи ще решават учениците в 7. и 10. клас наесен

Министерството на образованието и науката (МОН) готви нов модел на изпитите от Националните външни оценявания (НВО) след 7. и 10. клас. Изпитът по математика вече ще мери и компетентностите по природни науки. Първите, които ще решават новите интегрални задачи тази есен са учениците, които сега са в седми и десети клас.
Промените, които влизат в сила от настоящата 2025/2026 година, притесниха някои родители на седмокласници. Резултатът на децата им от Националното външно оценяване е определящ за входа в желаната гимназия. Това отвори въпроса трябват ли уроци по химия, физика, биология и география, за да се постигне висок резултат.
Министрът на образованието и науката Красимир Вълчев успокои, че изпитът "ще остане изпит по математика" и няма да проверява дали учениците познават физичните закони и химичните формули. За да внесе спокойствие и повече яснота просветното ведомство публикува примерни задачи по природни науки, каквито ще бъдат интегрирани в изпититите.
Новите задачи в 7. клас
Лично здраве, концентрация на разтвори, съпротивление, мощност, пречупване на светлина, мащаби и климатограми са част от въпросите, които ще занимават седмокласниците в рамките на интегралния изпит по математика.
Примерните задачи, които включват термини от биологията, занимават учениците с изчисления и анализ на данни за разпространението чревни инфекции, индексът на телесната маса, изчезналите видове птици, площта на природните паркове в страната, видовото разнообразие в животинския свят и сърдечната честота на различни бозайници.
Задачите по химия, които могат да бъдат включени в Националното външно оценяване по математика, проверяват знаят ли учениците какво е разтвор и относителна молекулна маса. Изпитват и способността на седмокласниците да извличат и представят информация за вещества и процеси от текст и таблици по зададени показатели.
Физиката, както личи от примерите на МОН, ще бъде интегрирана в изпита със задачи за изчисляване на разхода на електроенергия от битови уреди, оптична сила, съпротивление и налягане.
Задачите от областта на географията ще покажат могат ли седмокласниците да изчисляват действителни разстояния с помощта на числен мащаб, да разчитат климатограми и да сметнат средна гъстота на населението.
Новите задачи в 10. клас
Интегралните задачи по природни науки, които ще решават десетокласниците в рамките на Националното външно оценяване по математика на практика отново включват в условията си базови понятия от обласите биология, химия, физика и география. Математическите изчисления обаче са по-сложни, съобразени с нивото на учениците в 10. клас по математика.
Примерните задачи на просветното ведомство от биологията се отнасят до хранителни вериги, различни популации, генетиката на пола и влиянието на климатичните промени върху различни животински видове.
Химията отново влиза в математическия изпит със задачи за разтворимост и маса на веществата.
В задачите, които проверяват дали десетокласниците познават понятия от физиката, са включени такива за изчисление на честотата на звукова вълна, стойности на променливия ток в прости електрически вериги и механично движение.
Демографски показатели, природни зони, надморска височина и други понятия, засягани в материала по география, също ще участват в условия на интегралните задачи на десетокласниците.
Целта на новия модел на Националните външни оценявания в 7. и 10. клас е да провери доколко учениците могат да прилагат математическите си умения в реални житейски ситуации. Интегрираните задачи по прирднини науки ще поставят акцент върху равитието на умения за четене с разбиране, логическо мислене и анализ на данни, вместо автоматично запаметяване и възпроизвеждане на знания.
