Призив за президентско вето срещу ограниченото от парламента обжалване на екооценки

Екоорганизациите "Зелени закони" и "За да остане природа в България" призоваха в четвърткъ президента Румен Радев да наложи вето върху приетите от парламента в последния му работен ден преди ваканцията му поправки в Закона за държавната собственост, които на практика ограничават гражданските права за обжалване на екооценки за инвестиционни проекти.

Според тях така се заобикаля Законът за опазване на околната среда и се създават условия за реализация на рискови инвестиционни проекти без адекватен обществен контрол. Това нарушава основни принципи на правовата държава, както и редица европейски директиви и международни ангажименти на България, посочват те. „Правото на достъп до правосъдие по екологични въпроси се свежда до минимум, което може да доведе до необратими последици за природата“, аргументират се още природозащитниците.

Те призоваха гражданите да изпращат до държавния глава подготвено от тях писмо призив за налагане на вето.

В него има и посочени конкретни противаречия на приетите от депутатите текстове с европейски директиви и дори конституцията на страната.

Разпоредбите създават специални преференции за приоритетни инвестиционни проекти с национално или регионално значение, определени според инвестицията и откриваните работни места. Това според природозащитниците нарушава правната сигурност и обществените отношения.

Организациите са против съкращаването наполовина на всички срокове по произнасяне на органите за отчуждаване на имоти за стратегически пректи и за екооценки. Понякога се изисква допълнителна информация за преценката, разглеждането и одобряването на екооценките, както и става въпрос за проекти с трансгаричен ефект и е сложно толкова бързо да се извърши преценка, дават пример те.

"Друг съществен проблем е изискването, поставено към компетентните органи по Закона за опазване на околнат асреда те задължително да разрешават/одобряват реализацията на същите инвестиционни проекти. Това изискване, изключващо възможността да се откаже одобряване на проект, е в нарушение евродирективата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Тя изисква при отказ на разрешение да се посочват аргументите за това", пише в писмото до Радев.

Липсва и всякаква правна обвързаност между определянето на обектите с национално значение или стратегическите обекти и изискването те да се построят максимално бързо. Нито в Закона за устройство на територията (ЗУТ), нито в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), е налично обвързване между термините национален обект и стратегически обект с нужда от бърза реализация. Това е и трудно обяснимо от житейска гледна точка, когато говорим за транспортни и енергийни обекти, строящи се десет и повече години, смятат от организациите.

Относно въвеждане на едноинстнционно производство за някои производства по оценката за въздействие върху околнат асреда (ОВОС) те обръщат внимание, че конституцията и трайната практика на Конституционния съд допуска при определени обстоятелства законодателят да създава необжалваеми актове и едноинстанционни производства за охраняване на определени конституционно защитени цели. В същото време е неоспоримо, че опазването на околната среда е прогласена от конституцията ценност с оглед защита на интересите както на обществото като цяло, така и на правата на отделните граждани. Конституцията утвърждава необходимостта от осигуряване на здравословна околна среда за благосъстоянието на човека и осъществяването на основните права на човека, включително и правото на живот.

Според основния закон на страната защитата на околната среда не се свежда просто до съхранението на един ресурс, а е важно средство за осигуряване на това общо благо и за защита на широк спектър от неимуществени интереси на гражданите. В този смисъл едноинстанционно производство по отношение на обекти, които се определят само и единствено чрез немотивирани решения на Министерски съвет или Народното събрание, е недопустимо ограничаване на основните права защитени от конституцията, смятат природозащитниците.

В призива си към президента те посочват, че приетите от депутатите текстове нарушават два основни принципа на правото на ЕС - за "неотслабване" на екологичното право и за "пропорционалност". Т.е. след като бъде установено определено ниво правна норма на защита на индивидуалните права или общественото благо, то не може да бъде намалено или отменено. От 2007 г. производството по административни дела в България е двуинстанционно (чл. 10 от Закона за съдебната власт) и това е принцип, който важи за всички сфери на обществения живот, включително по редица дела с висока степен на обществена значимост, например обжалване на принудителни административни мерки, на откази за издаване на разрешителни при лицензионни режими или отнемане на такива, комплекси разрешителни на големи индустриални обекти и пр, припомнят от "Зелени Закони" и "За да остане природа в България".

"В този контекст въведеното през 2017 г. изключение от този принцип за определена категория екологични дела (коригирано през 2022 г. със срок за влизане в сила на двуинстанционното производство до 2024г) контрастира с останалите области на административното право. Въвеждането на едноинстанционно производство в която и да е област, представлява намаляване на степента за защита на съответните права и законни интереси, което намаляване в областта на природозащитата е забранено от чл. 3, ал. 3 Договора за ЕС (ДЕС), изискващ "високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда", пише ощев аргументите срещу приетите текстове.