Проблем след проблем. Какво знаем за взривовете в европейските рафинерии, работещи с руски петрол

По-рано тази седмица в две европейски рафинерии, работещи с руски петрол, имаше взрив и пожар. Едната в Румъния, а другата в Унгария. Какво обаче се знае за станалото и защо подобни инциденти поставят въпроси за сигурността дори в България?

В Румъния в понеделник следобед рафинерията на "Лукойл" в Плоещ, преработваща руски петрол, е в процес на планова поддръжка. Стига се до експлозия, която не е била последвана от пожар.

При инцидента е пострадал 57-годишен мъж, който е бил откаран по спешност в болница.

Румънските власти не са установили връзка между станалото и евентуален акт на саботаж или умишлено действие. В Букурещ не са се появявали слухове за подобен опит.

От рафинерията обявиха, че "инцидентът" е възникнал по време на работа, извършвана от служители на подизпълнителската фирма Felbermayer S.R.L.

"Инцидентът представлява локална експлозия в индустриалната канализационна система, в резултат на която капак на шахта е бил изхвърлен. Пострадал е служител на подизпълнителската фирма. Той е бил транспортиран в Спешната болница на окръг Прахова в съзнание и стабилно състояние за преглед и специализирана медицинска помощ. Екипите за аварийно реагиране и служителите по безопасност на рафинерията са предприели незабавни действия, за да предотвратят подобни ситуации и да разследват причините за инцидента", се казва в изявление, публикувано на официалната страница на рафинерията във Фейсбук.

Дни преди инцидента, на 16 октомври, от рафинареията обявиха, че започват мащабен ремонт, който ще продължи до 30 ноември:

"С цел модернизация на оборудването и осигуряване на безопасна експлоатация с минимално въздействие върху околната среда, PETROTEL-LUKOIL S.A. ще извърши планов ремонт в периода от 17 октомври до 30 ноември 2025 г. (...) Ремонтът е планирана и задължителна операция в съответствие с техническите регулации и действащото законодателство, която има за цел проверка и модернизация на инсталациите за тяхната безопасна работа".

Унгария. Датата отново е 20 октомври. Късно вечерта националната дирекция "Гражданска защита" съобщава за избухнал пожар в завод за преработка на суровини в Сазхаломбатa - малък град на 40 км от Будапеща. Според очевидци пламъците са били видими от няколко километра, а в небето се е издигнал огромен облак дим.

Пожарът вече е овладян. Няма съобщения за пострадали, а точната причина за инцидента все още се разследва.

Премиерът на Украйна Виктор Орбан заяви във вторник, че е разговарял с ръководството на MOL и с министъра на вътрешните работи относно пожара.

Качеството на въздуха около рафинерията се следи непрекъснато и до момента не са отчетени стойности над здравните норми.

"Доставките на гориво в Унгария са сигурни", написа Орбан в социалните мрежи, като допълни, че обстоятелствата около пожара ще бъдат разследвани "възможно най-щателно".

Рафинерията в Сазхаломбатa е единственото голямо съоръжение за преработка на суров петрол в Унгария и ползва основно руски петрол. Това е рядкост в рамките на Европейския съюз, след като страните от блока предприеха мерки за рязко ограничаване на вноса на руски петрол и газ след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

ЕС въведе ембарго върху руския петрол малко след началото на войната, а през тази година обяви план за постепенно прекратяване на вноса на целия руски петрол и газ до края на 2027 г.

България и най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа

В България подобни инциденти не е имало, но у нас се намира най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа -"Лукойл Нефтохим" в Бургас, която е под контрола на руската компания от 26 години.

Съоръжението има стратегическо значение както за българската икономика, така и за по-широкия Балкански регион, защото всеки саботаж или спиране на дейността му може да доведе до сериозен недостиг на горива, особено на авиационно гориво.

"Лукойл Нефтохим“ преустанови преработката на руски суров петрол в началото на 2024 г., след което незабавно започна да трупа загуби, възлизащи на 213 млн. лв. за миналата година. В същото време руската рафинерия в България получаваше държавни субсидии, предназначени да компенсират високите разходи за електроенергия.

В изявление от август руският посланик в София Елеонора Митрофанова обяви, че дъщерните дружества на "Лукойл" в България често са подложени на натиск от страна на държавните институции: "При такива обстоятелства не е изненада, че централният офис в Москва обмисля да продаде всичко, въпреки че, доколкото ни е известно, все още не е взето окончателно решение".

Наскоро лидерът на мандатоносителите от ГЕРБ Бойко Борисов беше споменат в статия на The Wall Street Journal, в която се твърди, че е опитвал да преговаря със сина на бившия американски президент Доналд Тръмп по въпроси, свързани с "Турски поток" и "Лукойл Нефтохим", в замяна на отмяна на санкциите "Магнитски" срещу негови политически съюзници.

Наскоро мнозинството предложи законодателни поправки, с която продажбата на "Лукойл Нефтохим" се одобрява от Министерския съвет след положително становище на ДАНС, а от опозицията обявиха, че това е начин Делян Пеевски да одобрява евентуалната продажба на рафинерията.

Борисов обаче настоява, че предоставянето на специалните служби на надзорна роля при евентуална сделка за "Лукойл Нефтохим" е "гаранция за сигурност".

Според неофициална информация на Mediapool, най-добрата оферга за бургаската рафинерие е на консорциум между азербайджанската държавна енергийна компания SOCAR и турската частна енергийна и строителна група Cengiz Holding. Конфликтът между Москва и Баку, заради сваления в края на 2024 г. от Русия азерски самолет, обаче пречи на подобна сделка и за момента продажбата изглежда замразена.

Дори да бъде постигнато споразумение, ще последва продължителен процес, преди сделката да бъде окончателно финализирана.

И още от Румъния

Междувременно румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи във вторник, че е осуетила "руска саботажна операция", свързана с пратки, съдържащи запалителни устройства, предназначени за доставяне до централата на Nova Post в Букурещ.

"Двама украински граждани, действащи под прякото ръководство на руските тайни служби, са подготвяли саботажни действия на територията на Румъния", се казва в изявление на SRI.

Двамата са влезли в страната от Полша около седмица по-рано. Малко преди това властите във Варшава обявиха, че общо осем души, заподозрени в планиране на саботажни действия от името на Русия, са били задържани в Полша и Румъния.

Според SRI целта на двамата украински граждани е била "да подпалят с цел унищожение" офис на компанията Nova Post в Букурещ.

Според информацията на официалния ѝ сайт, Nova Post е украинска компания за куриерски услуги между страни от ЕС и Украйна. Компанията има офиси в 13 европейски държави.

Румънската разузнавателна служба посочва, че на 14 и 15 октомври двамата са били наблюдавани, когато са влезли в страната и са депозирали в централата на Nova Post в Букурещ две пратки, съдържащи ръчно изработени дистанционно управлявани запалителни устройства, скрити в слушалки и автомобилни части, както и GPS компоненти за проследяване.

Пакетите са били обезвредени.

"Благодарение на участието на нашите екипи и специализирани ресурси, пакетите със запалителни устройства бяха идентифицирани и обезвредени навреме, предотвратявайки тяхното умишлено или случайно задействане", се казва още в изявлението.

Разследването в Румъния продължава: "Предварителната експертиза разкрива сложен начин на действие: използване на запалителни вещества, тяхното прикриване с възможност за дистанционно задействане и прилагане на специфични за разузнавателните служби мерки за самозащита".

Според румънските власти събраните данни потвърждават, че двамата украински граждани са част от широка мрежа от саботьори, действаща в европейски страни под контрола на руските тайни служби.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Sebastian Pricop (HotNews, Румъния); Folk György (EUrologus / HVG, Brüsszel); Mediapool (България).