Проблем. Теч на гориво при първия български F-16

Теч на гориво е засечен при първия доставен самолет F-16D Block 70 за българските въоръжени сили. За да се отстрани проблемът, в България трябва да пристигне представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), съобщи военният министър Атанас Запрянов.
Той е отговорил на парламентарен въпрос на Цончо Ганев (“Възраждане“).
Първият български самолет F-16 Block 70 пристигна на 2 април в Трета авиобаза, известна като "Граф Игнатиево". Самолетът е учебно-боен (двуместен) самолет. По-късно бе доставена още една машини по договора със САЩ.
"Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета“, посочва Запрянов.
До дни у нас да пристигне специалист от фирмата производител “Локхийд Мартин“.
Запрянов припомня, че двете доставени машини все още не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България.
България получи два изтребителя, а до края на годината трябва да бъдат доставени всичките осем машини по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.
България се нуждае спешно от изтребителите, защото все още разчита само на старите съветски машини MиГ – 29, за да охранява въздушното си пространство. Тяхната поддръжка обаче на практика е невъзможна след войната на Русия срещу Украйна.
Според експертни оценки и в България ще са необходими най-малко две години за цялостното усвояване на F-16.
България закупи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители. Oколо проектът има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Страшен проблем, от миговете никога не е текло.
Има авитотехници, които са регистрирали повредата и причнита за теча може да се посочи еднозначно. Техническа неизправност е регистирана, казва военен министър, причината обаче е неизвестна, трябва да дойде специалист от Локхийд Мартин.
За хората, които си мислят, че самолетите са втора употреба - не са. Моделът - стар, машината - нова. Все едно е Лада 2107, но произведена сега. Производството на Ф16 не е спирало. Неслучайно чакаме толкова самолетите, защото се произвеждат в завода. Ако бяха реално втора ръка, щяхме да сме ги получили всички машини до сега - няма логика да си ги държат старите самолети - всеки гледа да се отърва от старо снаряжение.
Саботаж?
Не може да се очаква от шапкари-чугуни, със съветски манталитет и безумно верни на Русия, да полетят на каквито и да е други самолети, освен руски. Ще въртят, ще сучат, ще саботират... както всички русофилски из.роди саботират собствената си страна. Трябваше още преди много време всичко това да бъде изринато.
На бас, че никой не е сменял и крушка от коментиралите! Единия даже щял да плаща за готов самолет. Все едно е на женския пазар и купува домати! Хората щели да ги произведат да набият милиарди и да чакат Ганя да ги огледа и да поцъка многозначително и да каже с най-умния си глас "абе тез самолети не ми изглеждат читави, ша моа ли да напраа коментар на цената"... Интернет дава поле на всякакви да леят мозък и да се изказват с експертност по теми дето даже специалистите не коментират еднозначно! Ама трябва да се дава акъл, все пак това е единственото което може да се даде без да го имаш...
Понеже уж са нови самолетите, не може теча да е от корозия и износване на материала, причината най-вероятно е от производствен дефект или от неправилна поддръжка. Но каквато и да е причниата, която трябва да се изясни и се съобщи на обществото, очевидно е че на такъв самолет не може да се лети, понеже може да се запали и експлодира. Това са фактите, дори и на вас да не ви харесват, първият самолет има проблем и не може да лети с теч, няма да лети с теч, колкото и на вас да не ви харесва. По-важен от изтребителя е живота на пилота, дори и на вас да не ви харесват българските бойни пилоти.
А дори не са започнали да ги използват. Какво ли ще бъде при полети.
Сигурно Русия е виновна за теча, то друго обяснение едва ли ще се намери, шарлатаните какво ще изсумтят по въпроса . Специалистът от Локхийд Мартин, като дойде тук на място, сигурно ще отстрани теча и ще полети самолета, дано поне втория изтребител е наред, и той да лети и носи дежурство някой ден. Другите шест, по първия договор трябва да пристигнат до края на годината, но сигурно няма да пристигнат, няма кой да каже. Човек трябва да гадаее, понеже няма нищо определено. Обзалагам се на 500 евро, че няма да пристигнат до края на годината.
Само кой е задал въпроса - изродът от Израждане Цончо, путинска въшка.