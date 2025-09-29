Проблем. Теч на гориво при първия български F-16

Теч на гориво е засечен при първия доставен самолет F-16D Block 70 за българските въоръжени сили. За да се отстрани проблемът, в България трябва да пристигне представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), съобщи военният министър Атанас Запрянов.

Той е отговорил на парламентарен въпрос на Цончо Ганев (“Възраждане“).

Първият български самолет F-16 Block 70 пристигна на 2 април в Трета авиобаза, известна като "Граф Игнатиево". Самолетът е учебно-боен (двуместен) самолет. По-късно бе доставена още една машини по договора със САЩ.

"Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета“, посочва Запрянов.

До дни у нас да пристигне специалист от фирмата производител “Локхийд Мартин“.

Запрянов припомня, че двете доставени машини все още не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България.

България получи два изтребителя, а до края на годината трябва да бъдат доставени всичките осем машини по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.

България се нуждае спешно от изтребителите, защото все още разчита само на старите съветски машини MиГ – 29, за да охранява въздушното си пространство. Тяхната поддръжка обаче на практика е невъзможна след войната на Русия срещу Украйна.

Според експертни оценки и в България ще са необходими най-малко две години за цялостното усвояване на F-16.

България закупи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители. Oколо проектът има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.