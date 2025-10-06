 Прескочи към основното съдържание
Проблеми по руски летища заради заплаха от украински дронове

Ограничения бяха въведенив работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, съобщи ТАСС, като се позова на властите.
 
Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.
 
Впоследствие мярката бе наложена също в Ярославъл и Калуга.
 
По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.
 
Въздушна тревога е обявена в редица руски области.
 
Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.
 
Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.
 
Почти 40 хиляди души са останали без ток в Белгородска област след украински обстрел, съобщи междувременно в "Телеграм" губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков, цитирана от БТА.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

