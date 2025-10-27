Проблеми с градския транспорт заради наводнен булевард

Четири трамвайни линии в София временно не се движиха в понеделник сутринта заради наводнен булевард, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Засегнати бяха трамваите по линиите 20,21,22 и 23 заради сериозно наводнение по бул. "Асен Йорданов“ преди Шипченски проход.

Вместо тях бяха пуснати заместващи автобусни линии, уточниха от ЦГМ.

По-късно проблемът бе отстранен.

В София вали повече от 24 часа. И днес се очакват интензивни валежи поне до обяд.