Продължава борбата с огъня в Сакар планина, засегнати са 7000 декара

Продължава борбата с пожара в Сакар планина, който вече е засегнал 7000 декара площи - основно горски фонд, пасища и лозя. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов, цитиран от БТА.
Огънят между селата Лисово, Младиново и Костур възникна в понеделник следобед но бързо се разрасна и вечерта вече бе обхванал 5000 декара. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.
В гасенето участват 14 екипа на пожарната, военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" от база "Крумово", доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. Очаква се днес към тях да се присъединят военнослужещи от поделението в Хасково.
По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират. Техниката ще прокарва просеки за ограничаване на разпространението.
"Няма опасност за близките населени места", увери директорът на пожарната в Хасково.
Продължава да гори и пожарът в Националния парк "Рила", над симитлийското село Горно Осеново, засегнал площ от над 2 хиляди декара на надморска височина между 1 700 и 2 хиляди метра.
Пред БНР директорът на Националния парк "Рила" Красимир Андонов каза, че се надява днес огънят да бъде локализиран.
Вчера в борбата със стихията се включиха 70 души, към които днес се очаква да се присъединят горски служители от национален парк "Пирин".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ужасно, дано го угасят по-бързо
Катастрофата 1944 година е свързана с поведението на България през Втората световна война, когато ставаме съюзник на Хитлер и го храним докато той избива руснаци.