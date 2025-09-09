Продължава борбата с огъня в Сакар планина, засегнати са 7000 декара

Продължава борбата с пожара в Сакар планина, който вече е засегнал 7000 декара площи - основно горски фонд, пасища и лозя. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов, цитиран от БТА.

Огънят между селата Лисово, Младиново и Костур възникна в понеделник следобед но бързо се разрасна и вечерта вече бе обхванал 5000 декара. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.

В гасенето участват 14 екипа на пожарната, военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" от база "Крумово", доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. Очаква се днес към тях да се присъединят военнослужещи от поделението в Хасково.

По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират. Техниката ще прокарва просеки за ограничаване на разпространението.

"Няма опасност за близките населени места", увери директорът на пожарната в Хасково.

Продължава да гори и пожарът в Националния парк "Рила", над симитлийското село Горно Осеново, засегнал площ от над 2 хиляди декара на надморска височина между 1 700 и 2 хиляди метра.

Пред БНР директорът на Националния парк "Рила" Красимир Андонов каза, че се надява днес огънят да бъде локализиран.

Вчера в борбата със стихията се включиха 70 души, към които днес се очаква да се присъединят горски служители от национален парк "Пирин".