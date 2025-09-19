Продължава делото за смъртта на Сияна

В окръжния съд в Плевен ще се проведе поредно заседание по делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова. Тя загина при тежка катастрофа на пътя Бяла-Ботевград в края на март.

Единствен обвиняем е шофьорът на камиона, ударил автомобила, в който се возеше Сияна заедно с баба си и дядо си. Те оцеляха, но бяха с наранявания.

И към момента обвиянемият е в ареста. Съдът вече отказа веднъж да промени мярката му в по-лека.

По време на заседанието в петък ще се проведе протест, организиран от бащата на загиналото дете – Николай Попов. Очаква се да присъстват близки на Христина Здравкова. Тя почина след като бе ударена от АТВ в комплекса „Слънчев бряг“. 4-годишният ѝ син все още е в болница.

"Да покажем, че няма да търпим повече убийства и мародерства по българските пътища. Правото на живот на Сияна беше отнето. Няма да допуснем да отнемат правото ѝ на справедливост", написа Попов в социалните мрежи.