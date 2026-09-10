"Продължаваме промяната" призова правителството да приложи отстъпка от цените на горивата

"Продължаваме промяната“ призовава правителството да предложи отново отстъпка от цените на горивата на бензиностанциите, както направи правителството на Кирил Петков през 2022 г., когато цената на петрола мина 100 долара на барел. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от пресцентъра на формацията.
"Цените на петрола минаха 100 долара на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки“, каза Василев.
Той направи сравнението на цените през последните пет години, когато петролът е минавал над 100 долара на барел. През 2022 година, по време на правителството на Кирил Петков, дизелът е 1,62 евро. Март тази година, по време на правителството на Андрей Гюров, дизелът е 1,68 евро. Сега, по време на правителството на Румен Радев, 1,86 евро – с 14% по-висок от предишните пъти, когато петролът е бил на същите нива. Същото се отнася и за бензин А95 – 2022 г. е 1,51 евро. Март е 1,48 евро, в момента 1,61 евро средна цена, се посочва в съобщението.
Според Василев това показва, че или има проблем с начина на ценообразуването на "Лукойл“, или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. Той припомни, че сегашното правителство е сменило особения управител на рафинерията и би следвало да има пълна видимост и контрол какво се случва там. Затова трябва да се обясни ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола, посочи той.
Асен Василев припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, когато са достигнати такива цени на петрола, е предприета мярка, с която да се защитят българските потребители – имаше автоматична отстъпка от 25 ст. на литър директно на бензиноколонката за дизел, А95, газ и метан, без премиумните горива. "Надяваме се да видим някакво предложение от Министерски съвет, така че българските потребители и да бъдат защитени“, каза Василев.
Цените на горивата в България са се повишили през последния месец, като най-значителен ръст е отчетен при дизеловото гориво, показват данни на платформата "Фюело“ (Fuelo) от края на август.
Петролът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври, каза особеният търговски управител на групата компании на "Лукойл“ в България Евгени Симеонов в средата на август.
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10 коментара
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Мамицата ви ДеБилна да еVа, ДеБили недни!
Къде са протестите срещу бюджета на гълъб гадев, които ДеБилите обещаха за есента, понеже през лятото били заети да почиват?
Ако може мерZZавецът аZZен VaZZилев да обясни с какво бюджета на гълъб гадев е по-добър от този, предложен от кабинета Желязков. Ако не е, защо още не е вдигал ДеБилният електорат на протести?
След като се съюзиха с иZраждане за да свалят последното проевропейско, демократично правителство на България, мерZZавците ДеБили в ноща на иZборите се обявиха за "гарант за европейското бъдеще на страната. Време е тези подлеци да изпълнят обещанието си, заото сега изглежда, че единствената им цел е била да докарат пропутЬювата мафия на власт!
КОЙ шантажираше ЕК за дерогация в полза на пУтЬю и лукойл - орбан, фицо, радев, пУ/атков и аZZен VaZZилев.
България не е имала по-голям мошеник за финансов министър от времето на милен велчев. Разликата е, че онзи беше значително по-интелигентен и не доведе финансите на страната до катострофално състояние.
мерZZавецът аZZeн VaZZилев е осъден окончателно на 3-та инстанция мошеник, който е фалирал собствената си фирма за да измами вложителите за сумата от над 6 мил. паунда.
Ормузкия проток е виновен, не е Лукойл
Радев няма да пипне Лукойл, най-много да натисне малките бензиностанции с някоя тъпотия от сорта на "справедлива цена".
Един въпрос към мазния модел шарлатани-ДеБили: Кой сега ви е водачът? Този обратния ли? Че да знаем кого да "благославим". Както вие са упражнявате в/у широкоя гръб на доктора на науките Бойко Велики. ;)