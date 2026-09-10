"Продължаваме промяната" призова правителството да приложи отстъпка от цените на горивата

"Продължаваме промяната“ призовава правителството да предложи отново отстъпка от цените на горивата на бензиностанциите, както направи правителството на Кирил Петков през 2022 г., когато цената на петрола мина 100 долара на барел. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от пресцентъра на формацията.

"Цените на петрола минаха 100 долара на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки“, каза Василев.

Той направи сравнението на цените през последните пет години, когато петролът е минавал над 100 долара на барел. През 2022 година, по време на правителството на Кирил Петков, дизелът е 1,62 евро. Март тази година, по време на правителството на Андрей Гюров, дизелът е 1,68 евро. Сега, по време на правителството на Румен Радев, 1,86 евро – с 14% по-висок от предишните пъти, когато петролът е бил на същите нива. Същото се отнася и за бензин А95 – 2022 г. е 1,51 евро. Март е 1,48 евро, в момента 1,61 евро средна цена, се посочва в съобщението.

Според Василев това показва, че или има проблем с начина на ценообразуването на "Лукойл“, или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. Той припомни, че сегашното правителство е сменило особения управител на рафинерията и би следвало да има пълна видимост и контрол какво се случва там. Затова трябва да се обясни ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола, посочи той.

Асен Василев припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, когато са достигнати такива цени на петрола, е предприета мярка, с която да се защитят българските потребители – имаше автоматична отстъпка от 25 ст. на литър директно на бензиноколонката за дизел, А95, газ и метан, без премиумните горива. "Надяваме се да видим някакво предложение от Министерски съвет, така че българските потребители и да бъдат защитени“, каза Василев.

Цените на горивата в България са се повишили през последния месец, като най-значителен ръст е отчетен при дизеловото гориво, показват данни на платформата "Фюело“ (Fuelo) от края на август.

Петролът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври, каза особеният търговски управител на групата компании на "Лукойл“ в България Евгени Симеонов в средата на август.