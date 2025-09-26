"Продължаваме промяната" решава за лидерския пост

Ключови решения предстоят в "Продължаваме промяната" (ПП) през почивните дни, когато партията се събира на Общо събрание. Предстои тя да промени устава си и да вземе решение за председателския си пост.

Решението за свикването на Общото събрание бе обявено в края на юни, след като съпредседателят на ПП Кирил Петков подаде оставка не само от партийния пост, но и от депутатското си място.

Обявеният дневен ред на двудневното заседание предвижда обсъждане и приемане на промени в Устава на партията, както и избор на председател или председатели и нови членове на ръководните и контролните органи (Национален съвет, Изпълнителен съвет, Контролен съвет и Етична комисия).

По информация на Mediapool има настроения да бъде избран само един председател, но не е невъзможно да са и двама, както беше досега. Процедурата за номинации предвижда както номинации за един лидер, така и такива за съпредсдеседатели. Предложения за поста могат да се дават до последния момент преди да се стигне до тази точка от дневния ред на събранието.

Неофициално членове на партията коментираха пред Mediapool, че партийното събрание вероятно ще направи постоянна сегашната временна ситуация, в която лидерът е един и той е Асен Василев.

Очаква се да бъде създаден и нов орган – етична комисия, каквато в момента партията няма. Предложението за създаването ѝ идва, след като бившият съпредседател на формацията Кирил Петков подаде оставка, поемайки отговорност за партийни кадри, които по-късно бяха обвинени за участие в организирана престъпна група и корупционно престъпление. Според разследващите вече бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов, който тогава бе арестуван, е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на ПП от фирми, които преди това спечелили обществени поръчки.

А самият скандал с Барбутов започна с тези на районните кметове на "Люлин" и "Младост", Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и на общинските съветници Димитър Шалъфов и Драгомир Драгомиров. Мотивът на четиримата беше системен натиск от ръководството за "манипулиране на обществени поръчки, проценти и пренасочване на средства към партийната каса".

След ареста на Барбутов се стигна и до това поредица от партийни лица да решат да напуснат ПП. За седмица бяха подадени 68 заявления за прекратяване на членство в ПП, каза в края на юни Асен Василев.

Последва нов арест на знаков кадър на ПП – варненския кмет Благомир Коцев. Основният свидетел е свързваната с ГЕРБ варненска предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за милиони по времето на предишното управление на града. А станалото прекъсна вълната от партийни оставки и предизвика редица протести. Варненският кмет вече месеци наред остава в ареста. Преди дни Коцев каза в интервю за "Политико", че атаката срещу него е заради партията му ПП, която се "бори срещу мафията в черноморския град, известен с политически свързана организирана престъпност и руско влияние". Коцев казва, че е предупреждаван да напусне "Продължаваме промяната", защото "ще бъде опасно" за него.

Преди дни Софийският апелативен съд потвърди мярката на варненския кмет и реши окончателно той да остане в ареста, което доведе до редица протести в страната.