"Продължаваме промяната" връчва на Йотова петицията за вето на бюджета

Очаква се днес от "Продължаваме промяната" да връчат на президента Илияна Йотова подписка с искане за налагане на вето на държавния бюджет за тази година.

В подкрепа на искането са събрани подписите на над 32 000 българи.

От президентството обявиха, че Йотова ще приеме представители на "Продължаваме промяната", за да получи подписката. Очаква се на "Дондуков" 2 да иде лидерът на партията Асен Василев заедно с Николай Денков.

"Продължаваме промяната" иска да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри свързани подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Формацията настоява да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти.

Миналата седмица парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620.20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.