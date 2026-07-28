"Продължаваме промяната" връчва на Йотова петицията за вето на бюджета

Очаква се днес от "Продължаваме промяната" да връчат на президента Илияна Йотова подписка с искане за налагане на вето на държавния бюджет за тази година.
В подкрепа на искането са събрани подписите на над 32 000 българи.
От президентството обявиха, че Йотова ще приеме представители на "Продължаваме промяната", за да получи подписката. Очаква се на "Дондуков" 2 да иде лидерът на партията Асен Василев заедно с Николай Денков.
"Продължаваме промяната" иска да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри свързани подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Формацията настоява да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти.
Миналата седмица парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620.20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.
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