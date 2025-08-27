Продава се. "Спаси София" предлага общината да придобие "ненужната" резиденция "Банкя"

Държавната резиденция "Банкя", която беше включена в списъка с ненужни държавни имоти, които може да бъдат продадени, да бъде придобита от Столичната община. Това предлагат за пореден път общинските съветници от "Спаси София".

Според тях запустялата резиденция може да се превърне в общински балнеоложки и конгресен център от висок клас.

В първоначално обявения, а след това скрит списък с ненужни държавни имоти за продажба, беше включен и имотът на резиденцията от близо 380 дка плюс построените в него сгради. Посочено е, че той се управлява от областната администрация на София-град.

"От десетилетия насам огромната сграда и прилежащият ѝ парк тънат в разруха след поредица от неуспешни проекти и липса на визия. Тя е включена в проекта „Ново културно наследство", поръчан и платен от Столична община, и е идентифицирана като един от най-ценните образци на следвоенния модернизъм в България. Въпреки това, тя е в списъка "Желязков", което говори, че държавата възнамерява да я продаде, преструвайки се, че е с отпаднала необходимост," обясни общинският съветник от "Спаси София" Стефан Спасов.

От партията припомнят, че през април 2024 г., когато все още бяха част от коалицията с "Продължаваме промяната-Демократична България" в София, внесоха в общинския съвет предложение резиденцията да бъде поискана от държавата, възстановена и превърната в балнеоложки и конгресен център. "Инициативата тогава бе блокирана на комисия в СОС след възражения от ГЕРБ", припомнят от "Спаси София".

"С претенции за извършване на анализ на собствеността и реституционни дела – опитът резиденцията да бъде извадена от безвремието беше саботиран", заяви Борис Бонев, председател на партията.

Според Стефан Спасов превръщането на мястото в балнеоложки и конгресен център може да донесе сериозни приходи на местната власт. По думите му така Столичната община може да съчетае опазването на архитектурното наследство с конкретна полза за хората – профилактика, рехабилитация, култура и туризъм.

"София има нужда от нови обществени пространства, които развиват града и пазят историята му", посочва той.

Загуба за архитектурата

С коментар по темата се включиха и от инициативата Ново архитектурно наследство. Тя събира различни експерти с цел проучване, популяризиране и развитие на архитектурата, създадена след Втората световна война.

"Резиденция "Банкя" е обект, по който сме работили активно в последните години и който определено е в риск. Вероятността след подобна продажба забележителният сграден комплекс да бъде разрушен и да бъде използвана само земята е много голяма, а загубата за българската архитектура би била огромна", пишат от инициативата.

"Резиденция "Банкя" е сграда с много висока ценност. Архитектурният ѝ образ е комбинация от видимия бетон на носещите конструктивни елементи, полуцилиндричните черупки на покривните покрития, разместените обеми на отделните блокове, играта със светлина и сянка от наслагването им и емоционалното въздействие на пластичните елементи по фасада и в интериор. Сградата демонстрира архитектурна оригиналност, конструктивно майсторство и органична връзка между архитектура и природа", разказват от Ново архитектурно наследство.

От санаториум, през резиденция, до хотел

Допълват, че резиденция "Банкя" е бивш правителствен балнеосанаториум и е "една от категорично уникалните сгради от втората половина на ХХ в. у нас". "Тя е специфична вариация на следвоенния регионализиран модернизъм, проектирана е по поръчка на МВР - Управление безопасност и охрана (УБО) с главен проектант арх. Павел Николов (Главпроект) и е завършена през 1977 г.", пишат от Ново архитектурно наследство.

Първоначално мястото трябвало да е санаториум за заслужили дейци, но става резиденция на Тодор Живков. През 1990 г. имотът е предаден на новосъздадената Българска асоциация за туризъм и отдих, а после на Столичния народен съвет. Година по-късно Столичен общински съвет основава дружество "Софийски голф и кънтри клуб" заедно с фондация "Масако Оя".

През 1992 г. общинският съвет на София дава 51% от имота на новоучреденото дружество и до смъртта си през 1999 г. японската милиардерка Масако Оя живее в резиденцията. Междувременно държавата си връща собствеността на имота. До 2009 г. Резиденцията работи като хотел. После е прехвърлена на НСО за тренировъчен център. Службата ползва имота по-малко от година, след което сградата е предадена на областния управител.

Каква ще е съдбата на сградата не е ясно. Областният управител на София Стефан Арсов на няколко пъти обясни, че това, че в списъка с терени и сгради с отпаднала необходимост има имоти, управлявани от областната управа, не означава, че те задължително ще бъдат продадени. Първо имотите щели да се използват за задоволяване на обществени нужди. След това се преценявало дали може да се даде на концесия или под наем за осигуряване на обществени услуги. Продажбата била последната възможност.