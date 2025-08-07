Проектът за подмяна на Симеоновския лифт стигна и до общината

Столичната община е получила идеен проект за подмяната на спрения окончателно в края на 2023 г. Симеоновски лифт. Той беше последната работеща въжена линия от града до високите части на Витоша, а със спирането му достъпът до планината допълнително се затрудни.

Съоръжението е собственост на "Витоша ски", която пък се притежава от италианската компания "ТехноАлпин". Още преди около месец от "ТехноАлпин" съобщиха за Mediapool, че са представили проект за подмяна на стария кабинков лифт с нов. Той обаче е бил даден на представители на правителството - министрите на спорта Иван Пешев и на туризма Мирослав Боршош.

Към онзи момент София изглеждаше изключена от процеса, а кметът на София Васил Терзиев все още очакваше проект за нов лифт от Симеоново, след като беше поискал такъв още през април при представянето на визията си за развитието на Витоша. Общината дори постави краен срок за получаването на проекта - края на август. Кметът Васил Терзиев на няколко пъти заяви, че ако той не се спази, общината ще върви към план Б - възстановяване на Драгалевския лифт с общински средства.

"Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана! Получих официално входиран проект от собственика на лифта – "Витоша ски" АД (TechnoAlpin)", съобщи в четвъртък през Фейсбук профила си кмета Васил Терзиев.

Той съобщава още, че идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света (по информация от "ТехноАлпин" това са Doppelmayr и Leitner), "включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт".

Неясни параметри

В информацията от общината не се посочват параметри на проекта.

Такива до момента няма и от "ТехноАлпин". Преди около месец от компанията само обясниха само, че ще се използва съществуващото трасе на Симеоновския лифт, но няма как да се запазят местата на стълбовете. Затова е нужна промяна в Закона за горите, за която имало съгласие от страна на представителите на правителството.

Още преди около три седмици Mediapool попита министерствата на туризма и на спорта за параметрите на представения им проект за нов лифт от Симеоново до Алеко, както и за това какви промени и в кои закони ще бъдат предложени, за да може да се реализира той. До момента обаче отговори така и няма.

Вече се работи по градоустройствените процедури

Според Васил Терзиев след внасянето на идейния проект в общината предстои анализ на законовата рамка, който е отговорност на министерствата на земеделието, на околната среда и на парламента. Трябвало да се актуализира и планът за управление на природния парк "Витоша", за което отговарят също тези министерства плюс Министерския съвет. Столичната община щяла да се заеме с приемането на подробни устройствени планове за реализирането на проекта.

"Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята", коментира кметът на София.