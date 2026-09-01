Прогноза: Лятото продължава и през септември, очаква се топла и динамична зима

Лятото продължава и през септември, въпреки че в началото на месеца ни очаква кратко захлаждане, каза пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.
Според него температурите през септември обичайно са с около два градуса по-ниски от тези през август, но тази година времето ще остане по-топло от нормалното.
Очаква се студен фронт да премине през страната в сряда привечер и в четвъртък. Възможни гръмотевични бури, светкавици и на места градушки.
След краткото захлаждане отново се очаква повишение на температурите. В София стойностите ще достигат около 29-30 градуса, което е значително над обичайното за септември.
През септември по Черноморието условията ще са подходящи за почивка. Очакват се температури около 27-28 градуса, без екстремните горещини от разгара на лятото. Това ще позволи на туристите да прекарват повече време на плажа и през следобедните часове.
Прогнозата на американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) също сочи към топъл септември. Според данните температурите у нас се очаква да бъдат с около половин до един градус над климатичната норма.
По отношение на валежите прогнозата е за количества около нормалните за месеца в България. За Западна Европа и водосборния басейн на Дунав обаче се очертава по-сухо време.
По думите на Рачев има около 65% вероятност предстоящата зима да бъде по-топла от нормалното и същевременно динамична.
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