"Прогресивна България" издига спорни фигури за ВСС

Управляващата "Прогресивна България", която определя съдебната реформа като ключов приоритет, обяви в сряда своите номинации за членове на Висшия съдебен съвет, сред които личат имената на някои доста спорни фигури.

Вероятно най-горещи дебати ще предизвика издигането на Стефан Милев за член на Съдийската колегия, както и яркото присъствие на пловдивски магистрати и преподаватели.

Кариерата на съдия Стефан Милев се ускори рязко преди девет години благодарение на лобито на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров във Висшия съдебен съвет.

Макар да има по-малко от година стаж като съдия, през 2017 г. Милев бе назначен за временен председател на Софийския районен съд, който е най-големият в България.

През това време т.нар. "чугунено мнозинство" в компрометирания ВСС се опитваше да потуши поведения от магистрата Методи Лалов съдийски бунт срещу политиката на Висшия съдебен съвет.

През декември 2016 г. той инициира най-големия съдийски протест до момента пред сградата на ВСС, изкарвайки на улицата стотици магистрати и съдебни служители срещу зависимостите в съдебната система.

Конкретният повод за демонстрацията бе фактът, че от години ВСС игнорира проблемите на най-натоварения съд в страната. Лалов бе сред малцината действащи магистрати, които си позволяваха остро да критикуват кадровиците във ВСС.

Отговорът на ВСС бе да назначи бившия прокурор Стефан Милев за временен шеф на Софийския районен съд. Решението бе необяснимо не само заради оскъдния съдийски стаж на Милев, а и защото ВСС напълно игнорира мнението на редовите съдии от районния съд.

След това Милев инициира дисциплинарни производства срещу част от бунтарите, включително Методи Лалов, който по-късно напусна съдебната система.

Другият спорен кандидат, номинирасн от "Прогресивна България", е пловдивският съдия Иван Калибацев. Той е един от четиримата, свързани с т.нар. пловдивско лоби, кандидати за ВСС. То формира точно 1/3 от всички подкрепени от партията кандидати.

През 2022 г. Съюзът на съдиите в България сезира Съдийската колегия на ВСС за случай, свързан с обвинения за натиск и дисциплинарен тормоз срещу председателя на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев. Съдията, който се оплаква, е Деян Вътов от същия съд.

В сигнала се твърдеше, че натискът върху Вътов е заради това, че си е позволил различно мнение. Проверката на съдебния инспекторат не откри проблеми при съдия Калибацев и дисциплинарно производство не е започнато.

Съдия Калибацев е избран за шеф на Пловдивския районен съд през 2013 година.

Съдия Красимир Комсалов също може да бъде причислен към пловдивския кръг. Той е председател на Окръжен съд – Пазарджик и е избран на тази позиция от сегашния, тежко компрометиран Висш съдебен съвет.

Михаил Малчев e съдия от Софийския градски съд, но работи като командирован в Софийския апелативен съд от 2023 г.. Броени месеци след встъпването си в длъжност през ноември 2022 г. заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева.

Братът на съдия Малчев e Марин Малчев, койъо е прокурор. Той беше избран наскоро за районен прокурор на София от сегашния тежко компрометиран ВСС.

Кандидати, заемали реформаторски позиции

По-сериозни реформаторски позиции е заемал дългогодишният столичен адвокат Петьо Славов. Той е бил заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията между 1998 и 2003 г.

Преди 10 години той открито говори за лобито на Цацаров в Народното събрание, което блокира съдебната реформа. Славов открито критикува реакцията на властите по потулената афера "Мишо Бирата".

В същото време в публикуваната от "Прозрачност без граници" декларация за конфликт на интереси от 2024 г. е посочено, че съпругата му е служител в администрацията на президента. Адв. Славов е част от асоциацията.

Той първоначално е номиниран от Калин Славов, изпълнителен директор на "Прозрачност без граници".

Калин Баталски е вече осма година председател на Окръжния съд в Перник, като в миналото е заемал критични позиции за ситуацията в съдебната власт.

През 2017 г., когато е кандидат за изборен член на ВСС, той открито критикува кадровата и дисциплинарната практика на действащия съвет и говори за необходимост от нормализиране на отношенията във ВСС. Тогава не е избран.

Силвия Цанова е столичен адвокат и е свързана с гражданския сектор. В публикувания списък на първоначалните номинации тя е предложена от Диляна Манева, изпълнителен директор на фондация "За нашите деца".

В публично представяне на номинациите е посочено, че Цанова е член на Контролния съвет на Фондация "Институт за добро управление".

Другите пловдивчани

Съдия Иван Ранчев правораздава в наказателното отделение на Апелативен съд – Пловдив. Той също е бил сред предложените кандидати в гражданска листа за членове на ВСС още при предишна процедура. Тогава е представен като съдия в Наказателното отделение на Апелативен съд – Пловдив.

Проф. д-р Екатерина Гетова е преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и ръководител на секция "Наказателноправни науки" в Института за държавата и правото при БАН.

Тя има дългогодишен опит като хабилитиран преподавател и е участвала в конкурсни комисии на ВСС за младши съдии и други магистрати. Предложена е за член на ВСС първоначално от "Единение" на Иван Христанов.

Университетски преподавател и неизвестен съдия

Доц. д-р Анета Методиева Антонова е преподавател в Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", в катедра "Частноправни науки".

Съдия Милена Карагьозова е от Районен съд – Горна Оряховица.

През ноември 2025 г. е избран за председател на Окръжен съд – Пазарджик и встъпва в длъжност на 17 ноември 2025 г.

Кръгът "Пловдив"

Макар и неофициален, кръгът "Пловдив" е един от ясно очертаните около Румен Радев - и то още от първия му президентски мандат. От този регион са двама от най-близките му секретари в президенството - Пламен Узунов и Николай Копринков, който в момента е началник на кабинета на премиера Радев в Министерския съвет и е считан за фигура, която се занимава с финансовите спонсори, лобита и назначения в ключови институции.

Освен маса кадри от бивши служебни правителства на Радев, кръгът "Пловдив" включва и спрягания за олигарх Георги Гергов, който пък е в отлични отношения с бившия главен прокурор Сотир Цацаров (също пловдивчанин).

Източници от "Прогресивна България" твърдят, че именно Цацаров е основно доверено лица на Радев по въпросите за съдената реформа и назначенията там.