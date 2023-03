Производството на мебели у нас бележи ръст от 25.6% през 2021 г.

Производството на мебели у нас през последните години непрекъснато се увеличава, като за 2021 г. бележи ръст от 25.6% спрямо година по-рано. Общата продукция на мебелната индустрия у нас възлиза на около 1.5 милиарда лева. Това показва анализ на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП)*.

В световен мащаб производството на мебели достигна до 513 милиарда долара през 2021 г., което е ръст от 16.8% за година.

За сравнение през 2020 г. производството е било 439 млрд. долара, като в тези стойности не влизат матраците и подматрачните рамки.

В голяма степен този ръст се дължи на промяната в начина на живот на хората по света вследствие на ковид пандемията, коментира тенденцията проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП.

България - ръст на производството и покупката на мебели

2021 г. е доста успешна за българската мебелна промишленост, посочи проф. д-р Живков.

Производството на мебели нарасна с 25.6% от 476 на 598 млн. долара, а потреблението с почти 34% от 310 на 415 млн. долара, и това на фона на общ растеж на потреблението в България от 8%.

В тази статистика не влизат матраците и подматрачните рамки, които по неофициални данни на БКДМП са достигнали през 2021 г. производствени нива от около 300 млн. лева.

Значително се е променил профилът на потреблението на мебели в България според техния произход. Мебелите, реализирани на българския пазар от трети страни, които са били с дял от 21 процента през 2015 г., са вече 41%. Китай е основен вносител на мебели с 27.8%.

С 5% се е увеличил вносът от страни от ЕС, където лидер е Полша с 19.2%.

Драстично е намаляло потреблението на мебели родно производство.

От 41% през 2015 г. то спада на едва 16% - факт, който следва да търси своето обяснение и реакция от страна на българските производители.

България е на 38-мо място по износ на мебели в света, като обемът възлиза 561 млн. долара. Ръстът спрямо 2020 г. е малко над 36%. Почти с толкова са надминати и резултатите от 2019 г.

Това е много добър атестат за съотношението цена - качество на българските мебели и е доказателство за разширяването на външните пазари, коментира проф. д-р Васил Живков.

Значително е променена и дестинацията, до която отиват българските мебели. На първо място е Румъния с дял от 16.1%, следвана Гърция (10.3%), Франция (8.3%), Германия (7%) и др.

Интересно да се отбележи е, че само България и още три стани в ЕС имат увеличение на производството с над 25% през 2021 спрямо 2020 г. - Литва (26.9%), Хърватия (26.4%), Италия (25.7%) и България – 25.6%.

Производство на мебели в световен мащаб

Световен лидер по производство на мебели продължава да бъде Китай с дял от 39%, следван от САЩ (12%), Италия (4%), Германия (4%), Виетнам (4%), Индия (3%), Полша (3%) и други.

Все повече се усеща настъплението на далекоизточните страни в сферата на мебелното производство. Ако през 2011 г. те са взимали около 45% от световния дял, през 2021 г. той е вече 55%. Това е главно за сметка на европейските производители (29% през 2011 г. и 23% през 2021 г.) и страните от Южна Америка и Африка, обяснява още проф. Живков.

Интересен е фактът, че Европейският съюз, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия заедно имат производство на мебели за 120 милиарда долара, докато само Китай е произвел мебели на стойност 200 милиарда долара. Северна Америка е със 74 млрд. долара, като само САЩ е с 61 млрд. долара.

Европа и Балканите

В Европа топ 5 по производство на мебели се оглавява от Италия - 22.5 млрд. долара, следвана от Германия (22.2 млрд. US$), Полша (15.9 млрд. US$), Великобритания (9.25 млрд. US$) и Франция (8.65 млрд. US$).

На Балканите безспорен лидер е Турция с производство на мебели за малко над 6 млрд. долара.

Другата открояваща се страна в региона е Румъния, която е с 2.5 млрд. долара.

Следват няколко страни с близки стойности: Босна и Херцеговина (710 млн. US$), Сърбия (660 млн. US$), Словения (610 млн. US$), България (598 млн. US$).

Гърция и Хърватска се нареждат на 7-мо и 8-мо място съответно с 520 и 430 млн. долара.

На последните места са Северна Македония (295 млн. US$), Албания (90 млн. US$) и Черна гора (7 млн. US$).

Потребление на мебели

Потреблението на мебели в световен мащаб възлиза на 489 млрд. долара през 2021 г. и е нараснало със 17.5% спрямо 2020 г., но е с почти 5% по-ниско от производството на мебели.

Това е вероятният индикатор, че потреблението в края на 2021 г. е започнало да се свива.

Разделено по региони, увеличение на дела се наблюдава в Азия и Северна Америка и спад в Европа.

Топ 5 страни по потребление в света са Китай (128 млрд. US$), САЩ (102 млрд. US$), Германия (26 млрд. US$), Великобритания (17 млрд. US$) и Франция (16 млрд. US$).

Значителен спад и промяна се наблюдава по потребление на глава от населението. Преди 5 години първите три страни в света са с потребление на глава от населението между 400 и 500 долара.

През 2021 лидер е Канада с 326 долара за покупка на мебели на едно лице, следвана от Германия (312 US$) и САЩ (309 US$).

Най-голямото средно потребление на мебели на глава от населението за 2021 г. е в Европа – 243 US$, което е с 16.5% повече от средното потребление за 2019 г., когато е било 209 US$ на човек.

Износ на мебели

Най-големите износители на мебели в света са Китай (76 млрд. US$), Виетнам (18 млрд. US$), Полша (15 млрд. US$), Германия (13.5 млрд. US$) и Италия (12.5 млрд. US$).

За последните 5 години Виетнам е увеличил износа си малко над два пъти, Китай с 50.5% и Полша с 43%. Между 10 и 15% е увеличението при Германия и Италия.

На Балканите както при производството на мебели, така и в износа се открояват две страни - Турция и Румъния, съответно с 3.54 и 2.4 милиарда долара.

След тях със сравнително близки стойности са четири държави в региона - Словения (725 млн. US$), Сърбия (635 млн. US$), Босна и Херцеговина (620 млн. US$) и България (561 млн. US$).

Внос на мебели

Безспорен световен лидер по внос на мебели е САЩ с обем от 45.5 млрд. долара

В топ 5 влизат още Германия (17 млрд.US$), Великобритания (10 млрд.US$), Франция (9.5 млрд.US$) и Нидерландия (7.2 млрд.US$).

Петте най-отворени за внос страни в света, от най-големите производители на мебели, са САЩ, Германия, Великобритания, Франция и Испания.

На Балканите безспорен лидер по внос на мебели е Румъния с 1.13 млрд. долара. След нея е Словения с малко над половин милиард - 565 млн. долара.

Почти с еднакъв внос са Гърция (470 млн. US$), Турция (468 млн. US$) и Хърватия (465 млн. US$).

България е осъществила внос на мебели за 380 млн. долара през 2021 г. Съотношението внос/потребление е 90%.

Вносът в Сърбия (200 млн. US$) е нисък и е почти равен на потреблението.

* Настоящият анализ е направен на базата на данни от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), Националния статистически институт (НСИ), Евростат, Център за индустриални изследвания - Италия и Годишен обзор за икономиката на България през 2021 г. на Министерство на финансите.

БКДМП е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В организацията членуват близо 250 фирми, 11 професионални гимназии и един университет.