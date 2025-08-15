Производството в България – ръст преди пълния срив

През 2024 година България е една от страните в Европейския съюз (ЕС), които отчитат най-голям ръст в производството на сладолед на годишна база, показват данните на "Евростат".
Иронията е, че данните излизат няколко месеца след като "Фронери" затвори най-голямата българска фабрика за производство на сладолед, която се намираше край Дебелец, Великотърновско. Изнасянето на производството извън България ще бъде отразено в данните през следващата година.
През 2024 година в България ръстът в производството е бил 19 на сто – до 13.5 милиона литра сладолед. Година по-рано произведеното в страната ни количество е било 11.4 милиона литра.
На този фон у нас са внесени 8.83 милиона килограма сладолед (равни на приблизително 17 милиона литра), става ясно от европейската статистика. Страната е изнесла едва около 800 000 литра сладолед през 2024 г.
Данните на "Евростат" ясно сочат, че още през миналата година България е внасяла около 60% от консумирания на вътрешния пазар сладолед. След затварянето на фабриката в Дебелец делът на вносния сладолед на пазара ще се увеличи над 80%.
В ЕС като цяло са произведени 3.3 милиарда литра сладолед през 2024 година, което е увеличение с 2% спрямо 2023 г., отчита европейската статистическа служба.
Германия остава водещият производител на сладолед в ЕС с 607 милиона литра през 2024 г., следвана от Франция (501 милиона литра) и Италия (492 милиона литра). Списъкът на основните страни производителки се допълва от Испания (378 милиона литра) и Полша (298 милиона литра).
Сред най-големите производители само в Полша е отчетен значителен ръст на производството от 29 на сто спрямо 2023 г. Франция регистрира спад от 12 на сто, Италия – от 7 на сто, Испания – от 6 на сто, а в Германия намалението е с 1 процент.
Повечето страни в ЕС обаче не отчитат спад, а ръст, който се дължи на цялостното увеличение на производството. Най-голям е регистриран в Белгия (35%), следва Полша (29%), България е трета с 19%, а на четвърто място е Чехия (15%).
Оказва се, че "Фронери" затваря българската си фабрика в период, в който производството расте, а прогнозите са и за увеличаване на вътрешния пазар, включително с повишаваща се консумация на по-скъпи продукти.
Представители на "Фронери" и "Юниливър", които според маркетинговите агенции държат лидерските позиции на българския пазар за сладолед, отказаха поканата за разговор с Mediapool.
Двете компании избраха сходна стратегия за присъствието си на българския пазар, като купиха най-големите местни фабрики за производство на сладолед, а след това ги затвориха.
Като цяло ЕС е нетен износител на сладолед. Страните от съюза са изнесли 265.3 милиона килограма сладолед (около 500 милиона литра) през 2024 г., а са внесли едва 69.3 милиона килограма (130 милиона литра).
Въпреки това статистиката е негативна. Количеството на износа се е повишило с едва 1% спрямо 2023 г., докато вносът от страни извън ЕС е нараснал значително – с 24 на сто (13.6 милиона килограма).
