Прокуратурата: Биячите на русенския полицейски шеф вече се разкайват

Младежите, нападнали и пребили шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, вече се разкайват за постъпката си, заяви в петък зам.-окръжният прокурор на града Мирослав Маринов.

Четиримата засега остават в ареста. Прокуратурата обаче е насочила вниманието си основно към двама от тях, за които има доказателства, че са удряли полицая. Те са на 15 и 19 години. Другите двама ще бъдат обвинени само в хулиганство.

Извън информацията за обвиненията, разследващите не съобщават никакви детайли за самия инцидент, разиграл се нощта срещу 4 септември. Из социалните мрежи тиражират всякакви версии, а липсата на официални данни само засилва съмненията.

Обвиненията за побоя са сериозни, разбра се от думите на Маринов. Тъй като се е наложило на Кожухаров да му бъде направена животоспасяваща операция, младежите ще отговарят за тежка телесна повреда, за която наказанието може да стигне и до 15 години затвор.

"Почти всички от тях са се разкаяли, искат да дават обяснения, съжаляват за случая", коментира прокурорът.

По думите му в хода на разследването са станали известни нови факти, които налагат делото да се прехвърли от Районна в Окръжна прокуратура.

Какво се е случило?

Кожухаров се е спречкал с младежите през нощта срещу петък. Версиите за случката са различни. Първоначално се твърдеше, че се разиграла в в 05.30 сутринта, когато Кожухаров отивал на фитнес. Според втора версия, инцидентът е станал около полунощ и той е бил заедно със семейството си и с още един мъж.

Според последна информация, бил с колега, който обаче разследващите не назовават. Кавгата е станала непосредствено до блока, в който живее Кожухаров. Според разследващите причината е рисково шофиране от страна на младежите ("дрифтаджии").

Въпреки че прокуратурата и МВР дават вече втора пресконференция по случая, упорито продължават да не съобщават важни подробности. Едва в петък бе съобщено, че ударите са нанасяни основно от двама души. Не става ясно дали полицаят се е опитал да се предпази по някакъв начин, нито дали е отвърнал. Другият мъж също е пострадал, макар и по-леко. Има записи от видеокамери, на които ясно се вижда кой нанася ударите, твърдят разследващите.

За разлика от други инциденти, когато кадри от записите или целият видеоматериал стига до медиите, този път няма такава информация.

Знае се, че след сблъсъка Кожухаров е подал сигнал до дежурната част. Десетина минути по-късно на мястото е дошъл полицейски патрул. Заподозрените обаче не са били арестувани веднага. Те са отведени в полицията чак на следващата сутрин.

Около полунощ на 4 септември старши комисар Кожухаров се прибира със семейството си, когато внезапно излиза кола и маневрира опасно, разказа в петък областният управител на Русе Драгомир Драганов. "И виждат, че колата дрифти по тази улица, където скоро беше направен ремонт. Колегата, който е с него (с Кожухаров-бел.ред.), прави забележка на шофьора да кара по-внимателно, защото има опасност да направи ПТП. Те спират колата, започва разправия, разменят се удари", разказа Драганов.

Кметът на Русе Пенчо Милков допълни, че "старши комисар Кожухаров е разпознаваема фигура за нашия град", а нападателите, на които неназованият колега направил забележка, "започнали да агресират - първо вербално, след това и с удари".

Пребитият Кожухаров се прибрал вкъщи. Близо 3 часа по-късно здравословното му състояние се влошава и той по спешност е откаран в болница, където е опериран четири часа.

Даниел Митов: Това е "посегателство срещу държавата"

Вътрешният министър Даниел Митов, който преди ден спешно отпътува за Русе, не даде никаква конкретна информация за инцидента, но се закани нападателите да бъдат преследвани "по най-строгите норми, които предвижда законодателството".

"Това посегателство не е просто срещу един човек, това е посегателство срещу институцията, призвана да осигурява и гарантира законите в България. Навсякъде, във всяка демокрация, посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата", заяви Даниел Митов

По думите му единият нападател заявил, че не го интересува кой стои пред него и той има право на "лично пространство".

Този обвиняем бе описан от прокуратурата като човек, който лесно губи контрол над себе си и проявява агресия. Той ще бъде съден като непълнолетен, тъй като е на 15 години.

Прокуратурата се закани с безкомпромисност и заяви, че е ще поиска за всички постоянно задържане под стража. Причината е, че деянието е изключително тежко, заяви прокурор Маринов.

Главният побойник е 19-годишен сервитьор, израснал без баща

Соченият за бияч на полицейския шеф се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният С.А., съобщи Дарик радио.

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

Бойко Борисов: Това е битов инцидент

От вчера до днес нападението беше коментирано от президента Румен Радев, министри и политически сили и стана повод за политически престрелки.

В четвъртък държавният глава каза, че това показва разпад на държавността, защото основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани , а тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР.

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери", отговори днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и обвини президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се е сринала.

"Битов инцидент. Това може да се случи на всеки", коментира Борисов и допълни: "Проблемът в случая не е за набит, или тежко контузен директор. Проблемът е, че родителите на тези деца, са ги качили на тая кола и са им я дали, защото семейството и ролята на родителя е най-важната. Много лесно е да оправдаеш всичко с държавата, но държавата е такава, която сме ние всичките. И вместо да политиканства Радев, или който и да било, да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете ТикТок на "Величие", "МЕЧ", "Възраждане", какви са им заглавията? "Смачкахме", "Пребихме", "Унищожихме", "Ликвидирахме" - такива. На нас не ни пука, но тези деца, които четат и гледат, а те са в ТикТок, това им влиза в съзнанието. Това става нещо нормално. Щом в парламента го правят, щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало, ми през тези 2 години и половина като премиер, президент и върховен главнокомандващ и само той в държавата, какво направи за Плевен, за водата".

По време на посещение на българо-турската граница премиерът Росен Желязков подчерта, че достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава, както и да бъде уважавано от обществото. И също завоалирано насочи вниманието към президента.

"Случаят в Русе показва, че сме достигнали до момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години. Това доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между органите на властта, само заради търсенето на краткосрочен политически дивидент за изграждане на нова партия и участие в кампании, които използват средства и методи за рушене на авторитета на институциите", каза Желзков.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че случаят сочи за пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната: "Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите. А, от друга страна, показва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки да има ред и порядък в държавата, осмокласниците започват да пребиват шефове на полицията, което мисля, че никой не смята за нормално".

Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев каза, че всяко посегателство към органите на реда и всеки български гражданиин е недопостимо.

"Отношението и реакцията трябва да бъде еднозначна, трябва да има разследване. Същата реакция трябва да има и когато полицаи бяха бити от партия "Възраждане" (при погрома върху Дома на Европа в София през февруари – бел.ред.) . Полицаите не смеят да свидетелстват, защото знаят, че "Възрждане" е подчинена на ГЕРБ и се прави всичко възможно да се потули случаят. Депутатите още са на работа и не са обвиняеми, но полицаите изядоха боя и не видях Борисов да ги защитава".

Вчера вицепремиерът Атанас Зафиров обяви, че държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия.

Крепящият управлението Делян Пеевски пък настоя за прилагането на цялата строгост на закона към извършителите. "Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци", пише в позицията му от четвъртък.

"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма", написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов преди ден.

Акция след акция

Към момента няма промяна в състоянието на бития Кожухаров, то е стабилно. Ден по-рано бе съобщено, че му е извършена животоспасяваща операция, тъй като е загубил литър и половина кръв. Макар че е стабилен, лекарите предупреждават, че ще се нуждае от продължително лечение.

След нападението МВР ще увеличи броя на патрулите. Вече има придадени два екипа на жандармерията, които ще обикалят из Русе. Очаква се през предстоящите почивни дни да има засилено присъствие особено из централната част на града.