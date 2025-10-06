Прокуратурата е гръбнак и сърце. Сарафов е домакин на балканските главни прокурори

"Прокуратурата във всяка страна е гръбнак на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес. Ние можем да покажем, че борбата с корупцията е приоритет, а не гол политически лозунг".

С тези думи и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов откри среща на главните прокурори от Балканите в София. Очаквано, той не коментира становището на наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което мандатът му е изтекъл. За Сарафов съдийското тълкуване на закона представлява "информационна бележка", както се изрази прокуратурата в официалната си позиция преди дни. Вместо това той държа реч за сътрудничеството и борбата с трансграничната престъпност.

За откриването на форума Сарафов бе в компанията на премиера Росен Желязков и на правосъдния министър Георги Георгиев. Те също не коментираха становището на ВКС. Преди няколко дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде да се разбере, че за него Сарафов е легитимен и.ф. главен прокурор. И няма никакво значение какво мислят съдиите по този въпрос.

Закон и мандат

Миналата седмица наказателната колегия на ВКС се произнесе по две искания на Сарафов за възобновяване на стари дела. По принцип главният прокурор има правомощие да поиска от съда пререазглеждане на решени казуси. В случая обаче съдиите заявиха, че Сарафов няма право на такива искания, защото според тях мандатът му е изтекъл.

Съдиите се позоваха на поправка в Закона за съдебената власт, влязла в сила през януари. Според нея никой не може да е изпълняващ функциите (и.ф.), т.е. временно на поста за повече от шест месеца. При Сарафов този срок изтече на 21 юли. Прокурорската колегия на ВСС обаче направи собствено тълкуване на закона и установи, че той не важи за хора в заварено положение, защото не му била изрично придадена обратна сила. Така Сарафов остана на поста си, макар да управлява прокуратурата повече от две години.

Върховните съдии обаче са на друго мнение. В становището си те пишат, че след 21 юли Сарафов няма как да е главен прокурор. Именно това съдийско произнасяне прокуратурата описа като "информационна бележка".

Прокуратурата като сърце

В понеделник Сарафов откри срещата на главните прокурори от Балканския полуостров, която се провежда в правителствения комплекс в "Бояна". По време на събитието той предложи създаване на "постоянна балканска прокурорска платформа" и технически екип за поддържане на комуникация, също така инициатива за обмен на опит между прокуратурите по линия на корупция, трафик на хора, киберпрестъпления и опазване на околната среда.

"Прокуратурата наистина е сърцето на правовата държава. Именно затова ние сме длъжни да го поддържаме здраво, независимо и активно. Балканите днес не са място на напрежение и противопоставяне, напротив – нашият общ дом е сигурен и в него върховен господар е само законът. Ние можем и трябва да бъдем модел на сътрудничество и обща воля за справедливост", заяви Сарафов.