Прокуратурата е обвинена, че опорочава разследването за побоя на полицейския шеф

Убеден съм, че прокуратурата прави тенденциозно разследване на случая с полицейския шеф в Русе, заяви в сряда пред Нова тв адв. Методи Лалов, защитник на 15-годишното момче, което е сред арестуваните за предполагаемия побой.
"Мястото на едно наказателно разследване е в прокуратурата и в последствие в съдебната зала. В общество, в което институциите не работят, когато МВР и прокуратурата си позволяват да говорят предварително, да сипят обвинения, неминуемо трябва и защитата да говори публично. Записи, които не са приобщени по делото като доказателства, не могат да бъдат част от доказателствения материал. В съдебната зала при вземането на мярката за неотклонение на непълнолетния младеж, не са изгледани никакви записи и ние не знаем какво всъщност е представила прокуратурата”, заяви Лалов.
Русенският полицейски шеф Николай Кожухаров все още е в болница. Според официалната версия за инцидента в нощта на 3-ти срещу 4-ти септември, шефът на полицията в Русе е бил жестоко пребит след спречкване с група младежи (трима 19-годишни и 15-годишен).
МВР твърди, че четиримата тийнейджъри се возели в кола, движеща се с висока скорост и дрифтирала по малка улица в центъра на града. Кавгата станала непосредствено до блока, в който живее Кожухаров.
Разпространените по-късно видеозаписи от групата “БГ Елфите“ показват съвсем различна версия на случилото се. Никой не дрифтира, а първи над колата с младежите се надвесва един от предполагаемите нападнати.
Според родителите на едно от задържаните момчета обаче Кожухаров е бил със своя съсед, като и двамата били пияни, а съседът провокирал момчетата и посегнал първи, с което започнала и свадата. Родителите твърдят, че инцидентът е бил малко след полунощ, защото имат записи, че синът им се е прибрал вкъщи около 02:00.
Полицията казва, че Кожухаров е нападнат след 5 сутринта, когато отивал на фитнес. Ключово е твърдението на МВР, че полицаят се е легимирал и е нападнат при изпълнение на служебните задължения. Близките на момчетата твърдят, че той няма как да е правил това, защото е бил пиян.
Методи Лалов допълни, че ще направи всичко възможно в петък във Велико Търново да бъдат гледани всички записи в рамките на процеса.
"Една от версиите на прокуратурата е, че е непровокирана агресия, че младежите са набили полицейския началник и неговия спътник. От записите, които изтичат през „БГ Елфите” виждаме нещо съвсем различно, виждаме скандал, виждаме свада. Съседът Георги Димитров даде изявление най-сетне и обясни, че е бил ударен. Ние не виждаме това. Дори да приемем версия, че е ударен, че се е дръпнал назад, продължението какво е? Той удря седящ шофьор. Когато един млад човек бъде ударен, какво очаквате - да не се защити ли? Не, че е правилно, не, че трябва да има такава реакция. Но е ясно, че има агресия и свада. В съдебната зала ще изясним това”, каза Лалов.
Той допълни, че иска прокуратурата и съдът да осигурят техника с високо качество, да направят експертизи, за да се види максимално добре какво се случва.
"Не зная дали има други записи. Вчера за първи път получих всички материали. Работа на прокуратурата е да изземе всички записи”, каза Лалов.
Той напомни, че прокуратурата все още не е конкретизирала каква точно телесна повреда е получиш полицейския шеф.
"Студент по право знае, че трябва да се посочи кой орган или коя система от органи е увредена, за да приемем, че има определен вид телесна повреда. В обвинението и в определението на окръжния съдия Милена Пейчева не става ясно за какво става въпрос - бъбрек ли е, ребро ли е, око ли е, крак ли е? Как мога да защитавам обвиняемия срещу нещо, което е неизвестно?”, коментира още адвокатът.
Той призова министърът и главният прокурор да дойдат в съдебната зала, за да видят “техният следовател и прокурор как са работили“.
“Защото те говориха за добра работа, за бърза работа, а ще видите скандални неща. Ще бъде доста неприятно за разследващите органи. И това не е защото аз ще се държа агресивно, а защото те сами са си причинили това. Такава некадърност не сте виждали”, каза Лалов.
6 коментара
Милиционерската слугиня Пейчева да бъде отстранена от делото.
Продължаваме да бъдем милиционерска държава, в която трябва да докажеш невинността си, а не органите да докажат твоята виновност.
Пуркуратурата с тез мазни личности не га виждам. Намирам логика министърът на правосъдието да се тълкува и като главен прокурор, както е в САЩ, понеже защитава държавния интерес, който е по принцип еднакъв навсякъде - справедливост, довеждаща до спокойствие. И да се уеднакви мандатът на всички държавни служители. Аз бих го посъкратил.
България няма независима прокуратура. Сарафов+Прасето Пеев+ГЕРБ+Тошко Обслужващия за пари+Зафиров Китаеца са ОвПГ= Овластена Престъпна Група. ЕС да им спре парите на тези бандити.
Българската полиция пие, бие и лъже. Не мога да повярвам.
Прокуратурата е подвластна на Б.Борисов!