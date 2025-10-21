Прокуратурата е предизвикана да провери за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов

Прокуратурата беше предизвикана да извърши проверка на твърденията за натиск върху свидетели по делата, заведени срещу варненския кмет Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и народният представител от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната касационна прокуратура (ВКП) заради свидетелските показания за натиск по делата.

По закон държавното обвинение е длъжно да провери всеки един подаден сигнал.

В този сигнал се припомнят твърденията на ключови свидетели по двете дела - Соня Клисурска и Диан Иванов, които твърдят, че че върху тях е оказван натиск да лъжесвидетелстват от служители на антикорупционната комисия (КПК).

Клисурска обявява в жалба до съда по мярката ѝ за неотклонение, че тя е била притискана да "говори" срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема.

"От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва "свидетел". Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават", заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си по делото срещу Благомир Коцев, разказва, че е бил заплашен лично от човек с гласа на шефа на КПК Антон Славчев.

"Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва", е заплашил мъжът с глас на Антон Славчев, твърди Диан Иванов.

След отказа на Иванов да подпише лъжливи показания му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем.

"КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията", коментира Божидар Божанов ("Демократична България").

Лена Бориславова ("Продължаваме промяната") коментира, че ако по някое от делата срещу кметовете и зам.-кметовете на ПП-ДБ има данни за безспорно извършено престъпление, то "това е престъплението, извършено от служителите на КПК и от Антон Славчев".

"Става дума за делото срещу заместник-кмета на София Никола Барбутов, по което Соня Клисурска, служителка в община "Младост", твърди, че са я заплашвали, че тя ще стане съучастник, ако не натопи някого в твърдяното престъпление. Тя отказва, съответно е привлечена като обвиняем. Това е заявено официално от нея в съдебни документи, в жалба, с която тя иска мярката ѝ за неотклонение да бъде променена. В същото време Антон Славчев звъни на заместник-кмета на Варна Диан Иванов – същият, който си оттегли показанията, защото са дадени под натиск, за да заплашва него и семейството му", коментира Бориславова.

От ПП–ДБ настояват прокуратурата незабавно да извърши пълна и безпристрастна проверка на действията на КПК.