Прокуратурата е разпитала още двама анонимни свидетели срещу варненския кмет

Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Това става ясно от пост в социалните мрежи на адвокатката му Ина Лулчева. Какво твърдят те към мометна не е ясно, защото разпитите им не са предявени на защитата.

В четвъртък предстои апелативният съд в София за пореден път да гледа мярката за неотклонение на Коцев. Досега няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказват да го освободят от следствения арест.

Според Лулчева инспектор от Комисията за противодействие на корупцията ѝ е казал, че ще предяви материалите на Коцев в петък в следствения арест, защото кметът така или иначе е там.

"И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", пише Лулчева.

Кметът е задържан повече от три месеца по обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.

Миналата седмица стана ясно, че по делото е разпитан анонимен свидетел, който разказвал как са му искани по 20 хил. евро подкуп за реализацията на негови строителни обекти. Сайтът ПИК обяви, че свидетелят е украинският бизнесмен Олег Невзоров. Той пък публично отрече да е давал показания срещу Коцев.

Сред разпитаните е и бившият заместник на Коцев в общината и дългогодишен негов адвокат Диян Иванов. Първончално той бе дал показания срещу кмета. След това се отрече от казаното и заяви, че бил заплашен от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.