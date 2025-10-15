Прокуратурата е разпитала още двама анонимни свидетели срещу варненския кмет

Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Това става ясно от пост в социалните мрежи на адвокатката му Ина Лулчева. Какво твърдят те към мометна не е ясно, защото разпитите им не са предявени на защитата.
В четвъртък предстои апелативният съд в София за пореден път да гледа мярката за неотклонение на Коцев. Досега няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказват да го освободят от следствения арест.
Според Лулчева инспектор от Комисията за противодействие на корупцията ѝ е казал, че ще предяви материалите на Коцев в петък в следствения арест, защото кметът така или иначе е там.
"И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", пише Лулчева.
Кметът е задържан повече от три месеца по обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.
Миналата седмица стана ясно, че по делото е разпитан анонимен свидетел, който разказвал как са му искани по 20 хил. евро подкуп за реализацията на негови строителни обекти. Сайтът ПИК обяви, че свидетелят е украинският бизнесмен Олег Невзоров. Той пък публично отрече да е давал показания срещу Коцев.
Сред разпитаните е и бившият заместник на Коцев в общината и дългогодишен негов адвокат Диян Иванов. Първончално той бе дал показания срещу кмета. След това се отрече от казаното и заяви, че бил заплашен от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.
Седми съдебен състав, сега от апелативни съдии, ще фрасне по муцуната мутресата Лулчева и корумпирания кмет.И мунчо брани пудела, но файда йок.
Изказването та членовете на кпк ,че Коцев в петък ще е в ареста след като делото е в четвъртък само за КОЙ ли път доказва факта за превзетата държава,която вече е просто територия в която мафията управлява. Вече все повече България заприличва на ивицата Газа където терористите хамас управляват,и там осъждат такива които не са съгласни с убийците от хамас. Та и тук в тази територия България в която престъпниците шопара и тиквата управляват е същото,просто още не са почнали да разстрелват по улиците,но вкарват в ареста всеки който не е престъпник ката тях шопара и тиквата и не им помага да крадат. Но така е когато "умния" електорат гласува за шопара и тиквата или ходи за гъби.
Варненският кмет голям бандит го изкара прокуратурата, ходи и трепе наред, затова всички свидетели срещу него са анонимни, да не им отмъсти. Прокуратурата взе много да преиграва, май.
Вчера, 11-годишната "сага" КТБ завърши така - запор на 1.5 млрд. от КПК, после отказ на КПК от запор, КПК през цялото време не плаща съдебните такси, КПК се отказва от обвинението и...и, вчера ВКС ОКОНЧАТЕЛНО осъди КПК-Антон Славчев - любимият на дебелите Тони Балкони - на сумата 52 млн.лв... Годишният бюджет на КПК е 16 млн.... Честито на електората, чекът ще му бъде връчен лично от г-н Буци, с любезното съдействие на г-н Свинята...
Мутринския спектакъл продължава.Шпиц командата на Пеевски действа, а Ганьо гледа "умно" сеира и чака келепира.
Добро утро, шарлатани! Движите ли корупцията? Захлебвате ли? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата? ;)