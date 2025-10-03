Прокуратурата на Сарафов обяви война на Върховния касационен съд

Прокуратурата на Борислав Сарафов обяви, че ръководството на Върховния касационен съд (ВКС) преследва "единствено политически цели" след като шефът на държавното обвинение де факто бе обявен за узурпатор от върховните наказателни съдии.

В петък прокурорският пресцентър, управляван от Борислав Сарафов, публикува позиция от името на цялата прокуратура, въпреки че общо събрание на институцията не е провеждано.

Позицията твърди, че ВКС е виновен за "задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система".

Пресцентърът на Сарафов изглежда следва изкъсо модела на поведение на Делян Пеевски и неговото "ДПС-Ново начало", откъдето по-рано през седмицата поискаха парламентарно разследване за това, че кръговете на Сорос са съсипали държавата.

Сарафов принизява разпорежданията на Наказателната колегия на върховния съд, с които той е обявен за нелегитимен главен прокурор, окачествявайки ги като "информационна бележка".

"Тревожното в случая е, че ако в последните години и особено в последните месеци тези действия бяха реализирани от определени политически лица и свързани с тях улични групи за натиск и медии, то със съжаление следва да се констатира, че този път ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното им задължение за укрепване на правовия ред и върховенството на закона", се казва в съобщението на пресцентъра.

Целият тон на позицията на пресцентъра на Борислав Сарафов следва логиката, че той е единственият гарант за правовия ред и никой друг измежду стотиците върховни прокурори не може да свърши тази работа.

Преди ден наказателните съдии от Върховния касационен съд обявиха, че мандатът на Борислав Сарафов като временен главен прокурор е изтекъл на 21 юли, както е по закон.

Вместо да назначи някой друг измежду стотиците върховни прокурори за временен шеф, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави Сарафов на власт с аргумента, че законът не важи за него.

Въпреки разпореждането на върховните съдии, Сарафов продължава да упорства, че ще остане на власт, рискувайки да вкара съдебната система в тежка криза.

Той обвинява ВКС, че прави "демонстрация на фона на притеснителните и недопустими атаки от последните месеци спрямо отделни съдии и цели съдебни състави, ангажирани с решения по дела с голям обществен интерес".

Върховният касационен съд наистина не взема отношение към лавината от самоотводи на съдии по ключови дела, както и твърде притеснителната вълна от хора, натикани в арестите с повод и без повод по публични дела. Това предизвика граждански протести, реакция на адвокати и дори позиция на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, която обвини България, че прави "политически арести".

Прокурорският пресцентър изразява загриженост към добруването на съда и обвинява ръководството на ВКС, че е "останало глухо и сляпо за тези недопустими публични атаки срещу съда".

"Дори напротив, вместо да ангажира вниманието си и да защити колегите си съдии, напълно игнорира създадената ситуация, а с настоящите си действия открито допринася за ерозирането на обществения авторитет спрямо основния постамент на държавата - нейната правосъдна система, в един глас с определени политически сили", твърди прокурорският пресцентър.

Председателят на ВКС Галина Захарова все още не е коментирала темата, но тя няма как да бъде обвинявана в тенденциозни, политически мотивирани позиции. За разлика от всички свои предшественици на позицията за последните 30 години, съдия Захарова провежда много по-пасивна публична политика.

В позицията на главния прокурор се казва, че решението на ВКС е било тенденциозно, защото не споменава 19 решения на апелативните съдилища, които все още го смятали за главен прокурор. В случая обаче върховният съд се явява най-висшата съдебна инстанция в страната и не е длъжен да се съобразява с мнението на апелативните съдии.

"Въпреки противодействието на ръководството на ВКС, уверяваме българските граждани, че Прокуратурата и занапред ще продължи да отстоява обществения интерес, като ще бъде и уважаван, и достоен партньор в международен план", се казва в позицията на прокурорския пресцентър.

След всичко казано в позицията срещу българския съд, тя завършва с изрично подчертаване на "респекта и уважението си към българския съд", което Борислав Сарафов изпитва.

Позиция, публикувана от прокурорския център, много прилича на реакцията на предишния главен прокурор Иван Гешев след взрива край колата му. Тогава случаят бе окачествяван като атентат срещу държавността, който цели политическа дестабилизация, а Гешев говореше тези неща, докато не разбра, че Бойко Борисов и Делян Пеевски вече са решили да го махнат от поста.

Преди това Иван Гешев най-редовно твърдеше, че исканията за оставката му целят политическа дестабилизация.