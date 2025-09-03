Прокуратурата не иска арест за "краля на цигарите" Паскал

Прокуратурата не е протестирала срещу наложената гаранция от 50 хил. лв. на Никола Николов-Паскал, известен като "краля на цигарите" заради мащабната му контрабандна дейност не само в България, но и на Балканите. Макар че тази слава се носи за него от десетилетия, срещу Паскал бе повдигнато обвинение миналата година заради делото срещу бившата шефка на митниците Петя Банкова. Именно тогава властите се заеха да го издирват, докато телевизионни екипи правеха репортажи пред портала на вила в Гърция, където всички знаели, че той пребивава.

Николов се върна в България от Сърбия преди няколко дни. От границата той бе закаран направо в ареста. След това прокуратурата поиска да бъда задържан за постоянно, но съдът му наложи 50 хил. лв. гаранция и го освободи. Държавното обвинение не е внесло в срок протест, което означава, че решението остава в сила.

Преди да отиде в съда, Николов бе разпитван в продължение на няколко часа в антикорупционната комисия, която води разследването срещу Банкова и останалите. След това се разбра, че той е споменал имената на бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков е показанията си. Разказал е, че е чувал за тях от друг обвиняем по делото – Стефан Димитров.

Последният е сочен от прокуратурата за връзка между Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, също обвиняем по делото.

След ареста на Банкова в публичното пространство бяха пуснати снимки на Коцев с Димитров, както и с куче и пачки пари и се заговори за близост на Димитров с Рашков. Името на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев пък бе споменато от Банкова в нейни показания пред разследващите.

Според прокуратурата Банкова, Димитров, баща му, Коцев и Паскал са замесени в контрабанда на цигари. За Паскал се смята, че е организатор на каналите и с богат опит в дейността. Той е бивш митничар, който напуска държавната служба през 90-те години на миналия век. След това името му се среща в публикации, свързани с контрабанда, но няма данни да е бил разследван, а още по- малко – съден.