Прокуратурата не иска арест за "краля на цигарите" Паскал

Прокуратурата не е протестирала срещу наложената гаранция от 50 хил. лв. на Никола Николов-Паскал, известен като "краля на цигарите" заради мащабната му контрабандна дейност не само в България, но и на Балканите. Макар че тази слава се носи за него от десетилетия, срещу Паскал бе повдигнато обвинение миналата година заради делото срещу бившата шефка на митниците Петя Банкова. Именно тогава властите се заеха да го издирват, докато телевизионни екипи правеха репортажи пред портала на вила в Гърция, където всички знаели, че той пребивава.
Николов се върна в България от Сърбия преди няколко дни. От границата той бе закаран направо в ареста. След това прокуратурата поиска да бъда задържан за постоянно, но съдът му наложи 50 хил. лв. гаранция и го освободи. Държавното обвинение не е внесло в срок протест, което означава, че решението остава в сила.
Преди да отиде в съда, Николов бе разпитван в продължение на няколко часа в антикорупционната комисия, която води разследването срещу Банкова и останалите. След това се разбра, че той е споменал имената на бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков е показанията си. Разказал е, че е чувал за тях от друг обвиняем по делото – Стефан Димитров.
Последният е сочен от прокуратурата за връзка между Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, също обвиняем по делото.
След ареста на Банкова в публичното пространство бяха пуснати снимки на Коцев с Димитров, както и с куче и пачки пари и се заговори за близост на Димитров с Рашков. Името на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев пък бе споменато от Банкова в нейни показания пред разследващите.
Според прокуратурата Банкова, Димитров, баща му, Коцев и Паскал са замесени в контрабанда на цигари. За Паскал се смята, че е организатор на каналите и с богат опит в дейността. Той е бивш митничар, който напуска държавната служба през 90-те години на миналия век. След това името му се среща в публикации, свързани с контрабанда, но няма данни да е бил разследван, а още по- малко – съден.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В сащ има ли сделки на обвиняеми с прокуратурата? Пуска ли се нещо на по-дребната риба за да хванат по-едрата? Адресната регистрация на Асен Василев е в САЩ, Хюстън, и той би трябвало да е наясно с тези неща, с тези принципи на функциониране на демокрацията и прокуратурата в демократичен евро-атлантически, анти-Путински и про-американски марионетен режим! В България е живо и римското наследство- Хляб и зрелища! Ако на ПП /Мирчев и Асен Василев/ не им се седи отново в скута на Пеевски, може някой да стане част от бленуваната борба с корупцията!
Имало е Кралска почерпка ......................
До кога прокуратурата ще пази престъпниците в България??? "Правосъдие" по руски... ----- Така ще е, докато България не скъса дипломатически отношения с Вражеска русия и не се почисти от руските си гниди!
Някой може ли да да ми обясни защо прокуратурата пуска на свобода престъпник с повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, който се издирва от 10 години ?????????
Каза да бягаш за кофи. Червени боклуци!
И какво каза Паскал? Асен-ка Васил-ева и Рашко Дамаджаната са корумпирани. ;)
Че той нали за да няма последствия за него се върна в България? Естествено че наш'та проКУРатура няма нищо да му иска. Да, щеше да е много смешно, ако не е толкова трагично за спящия ни народ.
Орден ще има ли?
сега, като почнат едни ... паскал-ски изповеди... :-))) ... ... Срещу пускането му на свобода паскал ще разкаже как (още преди да се родят...) Кирчо и Кокорчо "са" го корумпирали, заплашили, поръчали и измамили... ;-)))) ... ... А "прукОрЪтурътъ" ни ще си ги ползва тия ... паскалски народни приказки за ... когато, където и с/у когото й потрябват... ... ... ТОВА! е най-"умно-сложната" шашма, която наште прокуратури дансове, компита и пр... и пр. уж-органи, измислиха, за да си водят пак и пак измислените дела със изфантазираните обвинения...