Прокуратурата образува дела за магистрала "Хемус" и "тънкия" асфалт

Прокуратурата най-после заработи и образува две дела свързани със строителството на магистрали. Едното е за неупражнен контрол при изграждането на лот 4 на магистрала "Хемус", а другото е за Скоростната северна тангента, от която липсва около една трета от асфалта.
Към момента няма привлечени обвиняеми, но на прицел да бивши министри на регионалното развитие, шефове в пътната агенция и държавното дружество "Автомагистрали", става ясно от съобщението на прокуратурата. То идва дни, след като министрите на правосъдието Николай Найденов и на регионалното развитие арх. Иван Шишков официално попитаха изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова какво се случва с разследванията за "тънките" магистрали в края на юли.
Днес държавното обвинение информира, че след извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт, Софийска градска прокуратура е образувала две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на лот 4 на автомагистрала "Хемус" и обект "Северна скоростна тангента".
Делото за магистрала "Хемус" е във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД - престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Другото дело е за длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта "Северна скоростна тангента" относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация - деяние по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.
Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от "Автомагистрали" ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура", които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности, се казва в съобщението на прокуратурата.
Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
ДА търсят фирмите на ГЕРБ. Какво стана с чувалите пари за магистралите. Боко и Шиши кога ще бъдат съдени.... докога ще ви чакаме да се накумите от ПБ???
От тези дела няма да излезе нищо, дори ще бъдат "изпрани" тия министри и висши служители на АПИ.