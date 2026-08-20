Прокуратурата образува дела за магистрала "Хемус" и "тънкия" асфалт

Прокуратурата най-после заработи и образува две дела свързани със строителството на магистрали. Едното е за неупражнен контрол при изграждането на лот 4 на магистрала "Хемус", а другото е за Скоростната северна тангента, от която липсва около една трета от асфалта.

Към момента няма привлечени обвиняеми, но на прицел да бивши министри на регионалното развитие, шефове в пътната агенция и държавното дружество "Автомагистрали", става ясно от съобщението на прокуратурата. То идва дни, след като министрите на правосъдието Николай Найденов и на регионалното развитие арх. Иван Шишков официално попитаха изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова какво се случва с разследванията за "тънките" магистрали в края на юли.

Днес държавното обвинение информира, че след извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт, Софийска градска прокуратура е образувала две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на лот 4 на автомагистрала "Хемус" и обект "Северна скоростна тангента".

Делото за магистрала "Хемус" е във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД - престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Другото дело е за длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта "Северна скоростна тангента" относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация - деяние по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от "Автомагистрали" ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура", които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности, се казва в съобщението на прокуратурата.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.