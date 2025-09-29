Прокуратурата още не знае къде е Пепи Еврото

Бившият следовател Петьо Петров-Еврото все още е в неизвестност. Това стана ясно в понеделник по време на поредното заседание по делото срещу него. Петров е подсъдим за измама в особено големи размери. Това е единственото дело, започнало след скандала "Осемте джуджета".

Еврото се води в неизвестност от лятото на 2023 г. МВР уж го издирва, но все не може да го намери. Неведнъж през последните години публично са изказвани съмнения, че той е в Гърция или друга съседна страна. Засега това си остават спекулации.

"Не мога да кажа къде е".

Това бе краткият коментар на прокурора Ивайло Петров, който наблюдава делото срещу Еврото. През последните няколко месеца се заговори и за това, че от името на бившия следовател са изпращани имейли със сигнали срещу българския европрокоурор Теодора Георгиева, срещу която в момента се води дисциплинарно дело в европейската прокуратура.

"Не съм получил имейл от него, не знам за какви имейли говорите, кой имейл визирате. Към момента съдът е ръководен решаващ орган. Той контролира МВР какво изпълнява. Аз лично не съм се интересувал. Спомням си, че в началото на годината имаше нещо от някаква организация "Българските елфи", която твърдеше, че имаше нещо от него, но аз лично това нещо не съм го проверявал", заяви прокурорът Петров, цитиран от БНР.

Някогашният следовател, сочен за лидер на мрежа за влияние в съдебната власт е подсъдим заради имущество за над 1.3 млн. лв. Това са злато и пари, иззети от Явор Златанов. Неговият баща – бизнесменът Илия Златанов – търси помощ от Еврото заради спорове със сина си около семейния бизнес.

След намесата на бившия следовател синът е арестуван по дело на спецпрокуратурата. При обиските в жилището и в сейфовете му са иззети почти 150 златни монети, както и над 500 хил. евро. Те са задържани като „веществени доказателства“, но по-късно са върнати на групата на Петров. За да оправдае прибирането на ценностите, той представя фалшиви фактури (за монетите) и договор за отговорно пазене (за парите).

По свидетелски разкази златото е било натоварено на количка, с която се превозват папките по делата, бутана от прокурор. След това ценностите са изкарани до паркинга на някогашната специализирана прокуратура и натоварени в джипа на бившата съпруга на Петров – Любена Павлова. За Златанов не остава нищо.

Въпреки че всички нарушения на прокурори по „Осемте джуджета“, включително и сюжета със златото, са документирани, нито един от тях не бе осъден.