Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. на шефове в АПИ

Софийска градска прокуратура е образувала проверка за изплатените допълнителни възнаграждения за над 2.2 млн. лв. на началници в агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Проверката е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца, съобщи БНТ.

Бонусите за "добре свършена работа" не са били разпределени между всички шефове в АПИ, а само на 174 началници на различни звена в системата на пътната агенция. Възнагражденията са изплатени за година и три месеца, предаде обществената телевизия.

През юни в Софийска градска прокуратура е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията.

Пътната агенция мълчи

До момента от Управителния съвет на АПИ няма публичен коментар или отговор на кои служители и на какъв принзип е раздадено допълнителното материално стимулиране (ДМС).

Регионалният министър Иван Иванов (БСП), под чието управление е пътната агенция, също не е коментирал бонусите.

Mediapool попита още АПИ и какво ДМС са получили членовете на Управителния съвет Йордан Вълчев, Стоян Николов и Венцислав Атанасов, но до момента не е получила отговор. Именно Управителния съвет на АПИ е гласувал разпределението на бонусите и кой да ги получи.

От АПИ определиха разпространената информация от Института за пътна безопасност за изплатените 2 274 654 лв. Премии за "добре свършена работа" като "манипулативни твърдения". В съобщнието до медиите беше отбелязано още, че всички държавни служители получават такива възнаграждения съгласно нормативните документи.

Критика

Изплащането на допълнителното материално стимулиране за шефовете в АПИ предизвика остра обществена критика на фона на критичното състояние на пътната инфраструктура в страната.

Институтът за пътна безопасност изпрати отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев, в което поиска обяснение за основанието на бонусите.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев обяви, че е внесъл парламентарни въпроси не само към АПИ, а и към всички държавни агенции за раздаваните премии, докато основните им задължения са в колапс.