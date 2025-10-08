Прокуратурата разследва бедствието в "Елените"

Прокуратурата е започнала разследване за смъртта на четирите жертви при потопа във ваканционно селище "Елените" на 3 октомври.

Това е причината днес полиция да влезе в сградите на община Несебър, Районната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) в Бургас днес, съобщиха източници на Mediapool.

Шести ден прокуратурата мълчи какви действия е предприела след наводнението отнело живота на четирима души. За започналото досъдебно производство стана ясно от официално съобщение на ДНСК, която е на подчинение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Вчера регионалният министър Иван Иванов поиска съдействие от прокуратурата за установяването на евентуално незаконно строителство.

Акцията на МВР по изземване на документи във връзка с потопа в "Елените" е започнала днес около 15 часа едновременно в сградите на община Несебър и на РИОСВ и РДНСК в Бургас.

Преди това сутринта заседава кризисният щаб в Бургас под ръководството на областния управител Владимир Крумов. На заседанието са били още кметът на Несебър Николай Димитров и заместник-кметът на Царево Денис Диханов, както и директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Проверката в РДНСК Бургас

На 8 октомври 2025 г. от Областна дирекция МВР Бургас в РДНСК е постъпило искане за предоставяне на копия от всички налични документи, които се отнасят за "изграждането на сгради, водни и отводнителни съоръжения и инфраструктурата във вилно селище " Елените". Поводът е започнато досъдебно производство, се казва в съобщение на ДНСК до медиите.

РДНСК - Бургас оказва пълно съдействие на разследващите органи.

Служители на РДНСК-Бургас извършват комплексни проверки на място в съответните общински администрации - Царево и в курорта "Елените", които са на територията на община Несебър на основание разпореждане на регионалния министър Иван Иванов, се казва още в съобщението.

В него е посочено, че след завършване на проверката ще бъде представен обобщен доклад с направените констатации.

Собствениците на имоти в "Елените" бяха допуснати до къщите

Междувременно днес до 17 часа беше разрешено на собственици на имоти в курорта "Елените" да ги посетят пеша, за да ги огледат и да си вземат нужни документи и вещи. Влизането в територията на вилното селище ставаше единствено през контролно-пропускателния пункт.

Кризисният щаб в Бургас разреши на собствениците на имоти в "Елените" да влязат в къщите си днес Сн. Община Несебър

Движението на автомобили остава забранено, за да не се възпрепятства работата на тежката техника, ангажирана с разчистването на района, реши кризисния щаб.

От 17 часа днес до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен в курорта "Елените" по съображения за сигурност.

Кметът Николай Димитров съобщи, че община Несебър вече приема заявления за деклариране на щети, като документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас.

"Общината съдейства за подслоняването на пострадалите от бедствието и към момента около 100 души са настанени в обекти, осигурени от институцията. Осигурени са храна и вода за евакуираните. По решение на директорите училищата в Несебър, Свети Влас, Слънчев бряг и в селата Кошарица и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално", заяви Николай Димитров.

Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони.

В Царево и Свети Влас водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.

Коментари на политиците



Лидерите на парламентарно представените политически формации също коментираха наводненията по морето. Според тях е необходимо да бъдат направени проверки кой и защо е позволил реката в "Елените" да бъде застроена. Те обаче видяха различни виновници за строежите през последните десетилетия по Черноморското крайбрежие.

"Доколкото разбрах, прокуратурата е била сезирана още 2009 г., но както и сега имитиращият функциите нищо не прави, така и тогава прокуратурата е имитирала дейност и е казала, че няма проблем. Години по-късно виждаме, че проблем реално има и хора загиват заради този проблем", коментира Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

След като Министерството на регионалното развитие съобщи за обекти с липсваща документация в "Елените", Бойко Борисов поиска всички незаконни сгради там да бъдат съборени.

"Който отговаря - ДНСК, всеки който незаконно е строил, да го прибират. Ако са застроени в дерета, да ги събарят", заяви лидерът на ГЕРБ.

От ПП-ДБ обвиниха Борисов, че носи вина за застрояването.

"Всичко по Черноморието е резултат на последните 30 години. Борисов раздаде плажовете на приятелите си от СИК. Интересите са за десетки, стотици милиони, няма реакция на институциите години наред", коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

"Възраждане" поискаха премиерът Росен Желязков да дойде в парламента за изслушване по темата, но не получиха подкрепа при гласуването.

"Това е конкретна вина на обшинските и държавните власти назад във времето", заяви Костадин Костадинов от "Възраждане".

Коментари дойдоха и от "Величие" и МЕЧ.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обикновено дава нареждания, този път се въздържа от коментари.