Прокуратурата разследва ГДБОП за проверката на Пеевски

Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служителите на ГДБОП са превишили правомощията си, докато са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в четвъртък.
“Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно”, каза Демерджиев.
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Отделно прокуратурата е изискала и получила всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частните полети на Делян Пеевски.
През март Софийската градска прокуратура иззе от ГДБОП и документите по проверката дали изчезналият лидер на кръга “Осемте джуджета” Петьо Еврото е пътувал в чужбина със самата шефка на градската прокуратура Емилия Русинова. Прокурорката бе свидетел по тази проверка и е част от отдела, който разследва такива вина.
От този момент нататък прокуратурата спря да съобщава какво става с тази проверка.
Сега и преписката за полетите на Пеевски е иззета от Софийската градска прокуратура. В случая прокуратурата е единствената институция, която може да поиска свалянето на депутатския имунитет на Делян Пеевски, за да започне официално разследване.
Разследването трябва да се фокусира върху начините на финансиране на полетите, произхода и легалността на парите, използвани от Пеевски да финансира пътуванията си.
Преди ден разследващият сайт Bird.bg съобщи, че в края на юли прокурор Андрей Андреев от пети отдел ("Антикорупция") е изискал от директора на ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води.
Проверката на ГДБОП е образувана именно по сигнал на Пеевски.
“Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи”, коментира Иван Демерджиев.
“Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа МВР в случая. Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето”, коментира Демерджиев и допълва, че към момента няма големи основания да се надява на това.
В началото на юли вътрешният министър съобщи, че ГДБОП проверява задграничните пътувания на Пеевски по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".
Демерджиев се отзова на искането на ДПС да говори пред парламента и пред народните представители обяви значителна част от информацията, която ГДБОП бе получило от партньорските служби.
В справката на ГДБОП е записано, че общо за периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г. Пеевски е осъществил 227 полета, като за 135 е ползвал чартър на частни авиокомпании и е пътувал самостоятелно - 68 регистрирани влизания в страната и 67 регистрирани излизания.
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Има 92 полета с други лица, от които 46 са с редовни полети с големи компании, а останалите 46 са с чартърни полети. Общо чартърите за периода са 181.
За една от частните авиокомпании е плащала адвокатска кантора, за която МВР твърди, че се ползва от Пеевски.
Най-обсъжданата информация бе, че Пеевски е пътувал на частен полет с конституционната съдийка и бивша депутатка от ГЕРБ Десислава Атанасова. Тя отрича тази информация.
В справката са изредени имена и на други хора освен Атанасова, които са пътували с Пеевски, като един от тях е бизнесменът Александър Сталийски, който е свързван с кръга на т.нар. “Котараци”.
Сред пътувалите са и адвокатът на Пеевски - Александър Ангелов, изпълнителният директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков, оръжейният бизнесмен Добрин Иванов, както и хора, които организирали лов и занимаващи се с охрана.
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10 коментара
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Господ здраве да му дава на Прасчо Магнитски! Много добър политик - в трудни моменти даваше непоискана подкрепа на доктора на науките Бойко Велики, сега дава непоискана подкрепа на русофилистика фатмак Рундьо! А беше най-далновиден и добър политик, когато позволяваше на простите и грозни шарлатани да му сядат в скута и ги черпеше с мазно турско кафе! ;)
В тая държава всичко става по заповед на пеевски и олигарси.. В БГ няма прокуратура, а само вид защитник на олигархичната структура и интереси.
По заповед на Пеевски...
Ха-ха... Ти май си първият, за който "Пеевски е ясен"... Я кажи една негова фирма, бизнес или друго, та и ние да сме наясно как се прехранва туй нещо....
Ааа, сакън! Те са необходимото зло. Иначе кой ще разлайва кучетата?
Двете прасета в затвора, иначе Радев заминава заедно с путин тая есен.
Пеевски е ясен. А кой ще разследва несметните имоти на Демерджиев. От ден първи на този кабинет развяват Пеевски като байрак в някаква мнима война с олигархията. Няма как управляващите да извадят изпод себе си стола, на който седят. Ами то 19 души от правителството на прогресистите са концентрирали доста имоти и пари. Този шлагер сме го слушали преди, крадецът вика: дръжте крадеца. А народът, дето гледа ням и сляп този водевил е казал: гарван, гарвану око не вади. Всичко това е една димна завеса, а зад нея димят пожарите, дето Радев каза, че ги няма, защото "взели превантивни мерки"?
Тук ще се действа по-бързо................а и живота стана скъп !
Дъвчи народе! Свинските дъвки - най-добрите безаналогови дъвки в мире! /ПБ-тата и ПП-тата/
Чудя се какво ще стане ако ГДБОП най-накрая подбере Софийската градска прокуратура в една акция както за арестуване на особено опасни престъпници. Със задържане за 24 часа и провеждане на разяснителна беседа. След това може да си вървят по живо, по здраво - евентуално.