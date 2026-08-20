Прокуратурата разследва ГДБОП за проверката на Пеевски

Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служителите на ГДБОП са превишили правомощията си, докато са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в четвъртък.

“Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно”, каза Демерджиев.

Отделно прокуратурата е изискала и получила всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частните полети на Делян Пеевски.

През март Софийската градска прокуратура иззе от ГДБОП и документите по проверката дали изчезналият лидер на кръга “Осемте джуджета” Петьо Еврото е пътувал в чужбина със самата шефка на градската прокуратура Емилия Русинова. Прокурорката бе свидетел по тази проверка и е част от отдела, който разследва такива вина.

От този момент нататък прокуратурата спря да съобщава какво става с тази проверка.

Сега и преписката за полетите на Пеевски е иззета от Софийската градска прокуратура. В случая прокуратурата е единствената институция, която може да поиска свалянето на депутатския имунитет на Делян Пеевски, за да започне официално разследване.

Разследването трябва да се фокусира върху начините на финансиране на полетите, произхода и легалността на парите, използвани от Пеевски да финансира пътуванията си.

Преди ден разследващият сайт Bird.bg съобщи, че в края на юли прокурор Андрей Андреев от пети отдел ("Антикорупция") е изискал от директора на ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води.

Проверката на ГДБОП е образувана именно по сигнал на Пеевски.

“Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи”, коментира Иван Демерджиев.

“Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа МВР в случая. Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето”, коментира Демерджиев и допълва, че към момента няма големи основания да се надява на това.

В началото на юли вътрешният министър съобщи, че ГДБОП проверява задграничните пътувания на Пеевски по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Демерджиев се отзова на искането на ДПС да говори пред парламента и пред народните представители обяви значителна част от информацията, която ГДБОП бе получило от партньорските служби.

В справката на ГДБОП е записано, че общо за периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г. Пеевски е осъществил 227 полета, като за 135 е ползвал чартър на частни авиокомпании и е пътувал самостоятелно - 68 регистрирани влизания в страната и 67 регистрирани излизания.

Има 92 полета с други лица, от които 46 са с редовни полети с големи компании, а останалите 46 са с чартърни полети. Общо чартърите за периода са 181.

За една от частните авиокомпании е плащала адвокатска кантора, за която МВР твърди, че се ползва от Пеевски.

Най-обсъжданата информация бе, че Пеевски е пътувал на частен полет с конституционната съдийка и бивша депутатка от ГЕРБ Десислава Атанасова. Тя отрича тази информация.

В справката са изредени имена и на други хора освен Атанасова, които са пътували с Пеевски, като един от тях е бизнесменът Александър Сталийски, който е свързван с кръга на т.нар. “Котараци”.

Сред пътувалите са и адвокатът на Пеевски - Александър Ангелов, изпълнителният директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков, оръжейният бизнесмен Добрин Иванов, както и хора, които организирали лов и занимаващи се с охрана.