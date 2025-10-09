Прокуратурата се закани: Ако има незаконно строителство на "Елените", ще се действа

Прокуратурата започва проверка на строителните разрешителни в наводнения преди дни курортен комплекс "Елените". При бедствието загинаха четирима души.

От трагедията насам се спори дали причина за наводнението е застрояването на коритото на река Козлука, която минава през средата на комплекса. Преди дни регионалният министър Иван Иванов заяви, че за покриването на речното корито няма никаква документация.

Прокуратурата образува дело заради четирите смъртни случая. В сряда полиция бе изпратена в няколко институции, за да иззема документи. Сега от държавното обвинение съобщават, че имат "цялостен комплект" документация от бургаската екоинспекция, дирекцията по строителен контрол, байсеновата дирекция и общината в Несебър. Сред тях са разрешителните за строеж, както и планове, оценки и друга документация.

Освен делото за смъртта на четиримата загинали, тече и проверка на строителната документация. Ако се установят нередности в разрешителните за строеж или в заповедите за изменение на подробните устройствени планове, прокуратурата ще ги атакува в съда и ще иска да бъдат обявени за нищожни.

По закон прокуратурата има право да иска обявяване на административни актове за незаконни. Въвеждането в експлоатация на сграда и разрешението за строеж са точно такива. Ако прокуратурата реши да протестира въвеждането в експлоатация на обекти от "Елените", това няма да е прецедент. В миналото държавното обвинение вече се е занимавало със строителство, за което има съмнения, че е незаконно.

През 2020 г. прокуратурата атакува пред административния съд разрешението за строеж на курортния комплекс "Алепу", станал известен като "подпорна стена". Година по-късно съдът обяви разрешението за нищожно.

Въпреки това до спиране на строителството там не се стигна. По друго дело, по което инвеститорът обжалваше отказа на регионалното министерство да даде предварително съгласие а изграждане на структурата, съдът отсъди в негова полза. Затова пък прокуратурата се отказа от трето дело – по което протестираше въвеждането в експлоатация на строежа. Така се стигна до абсурдната ситуация по един и същи казус да им различни произнасяния.