Прокуратурата се закани: Ако има незаконно строителство на "Елените", ще се действа

Прокуратурата започва проверка на строителните разрешителни в наводнения преди дни курортен комплекс "Елените". При бедствието загинаха четирима души.
От трагедията насам се спори дали причина за наводнението е застрояването на коритото на река Козлука, която минава през средата на комплекса. Преди дни регионалният министър Иван Иванов заяви, че за покриването на речното корито няма никаква документация.
Прокуратурата образува дело заради четирите смъртни случая. В сряда полиция бе изпратена в няколко институции, за да иззема документи. Сега от държавното обвинение съобщават, че имат "цялостен комплект" документация от бургаската екоинспекция, дирекцията по строителен контрол, байсеновата дирекция и общината в Несебър. Сред тях са разрешителните за строеж, както и планове, оценки и друга документация.
Освен делото за смъртта на четиримата загинали, тече и проверка на строителната документация. Ако се установят нередности в разрешителните за строеж или в заповедите за изменение на подробните устройствени планове, прокуратурата ще ги атакува в съда и ще иска да бъдат обявени за нищожни.
По закон прокуратурата има право да иска обявяване на административни актове за незаконни. Въвеждането в експлоатация на сграда и разрешението за строеж са точно такива. Ако прокуратурата реши да протестира въвеждането в експлоатация на обекти от "Елените", това няма да е прецедент. В миналото държавното обвинение вече се е занимавало със строителство, за което има съмнения, че е незаконно.
През 2020 г. прокуратурата атакува пред административния съд разрешението за строеж на курортния комплекс "Алепу", станал известен като "подпорна стена". Година по-късно съдът обяви разрешението за нищожно.
Въпреки това до спиране на строителството там не се стигна. По друго дело, по което инвеститорът обжалваше отказа на регионалното министерство да даде предварително съгласие а изграждане на структурата, съдът отсъди в негова полза. Затова пък прокуратурата се отказа от трето дело – по което протестираше въвеждането в експлоатация на строежа. Така се стигна до абсурдната ситуация по един и същи казус да им различни произнасяния.
Добавям, че липсата на акт 16 е за да не плащат данъци. А в блога на арх. Юруков е показана и огромната ивица земя, закупена от руски и "украински" "инвеститори" в брутално нарушение на ЗСПЗЗ-чл. 3б и следващи,тъй като лица извън ЕС биха могли да придобиват земеделска и/ или неземеделска земя само при влязъл в сила международен договор, ратифициран и обнародван по реда на чл. 22, ал. 1 и 2 от българската Конституция. Отделно всъщност "украинските" инвеститори са руZки с фалшиви украински паспорти от ГРУ и ФСБ, които при проверка излизат изтекли. Куп престъпления против Републиката по чл.90 и всички следващи на НК (затвор от 10 г. до живот и конфискация)...
Точно сте го описали, колега. Бяха монтирали (напълно незаконно) и бариери с огромни надписи "Частен имот, не влизай". Чиста проба блатен анклав, зелените човечета са готови. За нещо подобно преди 2 седмици в Белград брачата сръби ги помляха от бой, 10 сеструшки са в болница, 40 отлетяха за маЦква, кафани, сладкарници и пр. с надписи "Само за руZкие" са запечатани или сами си пуснаха щорите. ПП- мара милановна, не се вълнувайте, прокуратурата МОЖЕ ПРИ ЖЕЛАНИЕ да привлече външшни експерти, пише го в закона и наредбите за прилагането му, ма руZките троляци не четете.
Не знам прокуратурата с какви професионалисти разполага по градоустройство, застроителни планове, кое е правено на парче в услуга на някого и т.н., за да прецени правилно нарушенията, които се вижда и с просто око за специалистите!
Като гледам архитектурните "шедьоври" в курорта "Елените", снимани от дрон, много ми приличат, направо са ИДЕНТИЧНИ, с архитектурните “шедьоври” в СОК "Камчия", собственост на правителството на Москва! Очевидно господства грандоманският кич на един и СЪЩИ инвеститор :)
Една брокерка на имоти по Черноморието ни сподели по телевизиите, че собствениците на имоти в "Елените" ОСНОВНО били РУСНАЦИ !!! На въпроса на водещия защо руснаците са предпочели точно този курорт тя отговори , че ги е привлякла …
изолираността му от останалите селища (т.е. ОФОРМИЛИ СА СИ ТАМ ЕДИН чудесен РУСКИ АНКЛАВ) затова и местните вече го наричат "RUSSIAN BEACH" от станалите популярни разходки с лодка от Несебър до "RUSSIAN BEACH"! (така пише на лодките!) А в селището достъпът за местни граждани и гости е ограничен. Спираш в центъра и не можеш да разгледаш комплекса, защото улиците са преградени с бариери и табелки "Частна собственост. Не влизай!" Нали уж по конституция чужденци ( и то от вражеска държава извън ЕС) нямат право да притежават земя в България ???? Другата причина за интереса била сравнително ниската цена на имотите (между 150 евро до 400 евро на кв.м.) защото имотите там нямали акт 16! Интересно защо пък толкова години вече нямат акт 16 ???? Тази "подробност" (етносът на собствениците на имотите) обяснява и невижданото досега усърдие на властите да опазят имуществото на собствениците: бариери, патрули, спиране на допуска до комплекса, грижливото описване и документиране на щетите във всеки имот и изпращане снимките на собствениците и т.н. Очевидно това усилие е с цел щедра компенсация за щетите на руските собственици от страна на българската държава! Не си спомням такива грижи да са полагани за българските граждани при предишни наводнения по морето ни! По тази причина задължително трябва да се следи за РАЗМЕРА на компенсациите за братушките, въпреки че незастраховани имоти без акт 16 НЯМАТ право на компенсации! Но... знаем си наш'та ЕНИЧАРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ!
Тези глупаци от прокуратурата по-добре да мълчат. Толкова жалки боклуци са събрани в тази институция, че нормалните хора се чудят дали са единствено платени мафиотски слуги или това е комбинирано с високо ниво на невежество и глупост.
Прокурватури, сър
Да бе, за много малко да повярвам на българската проКУРатура. Особено с изкривяващия функциите на главен и многото компроментирани и абсолютно непрофесионални и некадърни калинки по висшите етажи на институцията. Смешни помияяяяри.