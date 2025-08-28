Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител в София

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания на 25 август за педофилия учител, съобщи БНТ.

31-годишният преподавател е имал сексуална връзка със своя 13-годишна ученичка. Обвиняемият е извършил престъплението поне два пъти – през юни и през юли тази година в хостел в София. Няма обвинение за изнасилване.

Предвиденото от закона наказание за полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. е от 2 до 8 години затвор, дори да е със съгласието на малолетния.